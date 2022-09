De Wieltjesfeesten: van klassieke braderie tot darts in de kerk

Met Jill Ponnet is de 50ste Wieltjesprinses gekend en dus kunnen ook de Wieltjesfeesten van start gaan. Met op vrijdag een kindershow en een openluchtbal in het Brouwerspark, het Dixiefestival aan het station, en het ‘Back to the Roots’-festival aan de Sint-Franciscuskerk. Maar er is natuurlijk veel meer. Een overzichtje.

Op de Grote Markt is het vooral uitkijken naar de modeshow, die om 18.30 uur begint. “Vorig jaar organiseerden we de modeshow voor het eerst, en dat was meteen een groot succes. Tien lokale handelaars bundelen hiervoor de krachten: Lady Samy, Marie-Theme, Fieso Fashion, Barbarella, Schoenen Hostens, Line &Willy, Lederwaren Eeckhouts, Bisous, Boetiek Ann en Chantal Léger”, zegt Roos Samyn.

Op zaterdag is het tijd voor de traditionele braderie, de rommelmarkt en de Wieltjesworp. Op het podium op de Grote Markt mogen toppers als Gunter Neefs, Wim Soetaer, 2Fabiola en DJ Pat Krimson hun ding doen. Maar het Banjo-Orkest Menen mag wel de spits afbijten. Voor de Menenaars is het een van de laatste kansen om dirigent Jacques Lecluyse nog eens aan het werk te zien. Vorige week nog werd hij gelauwerd met de cultuurprijs, eind dit jaar legt hij het dirigeerstokje definitief neer. Nieuw op de feesten zijn het auto- en oldtimerevent Cars & Wheels en het Wieltjesdartstoernooi. De Sint-Franciscuskerk wordt voor die gelegenheid omgebouwd wordt tot een dartstempel.

Op zondag is het vooral uitkijken naar de tweede parochianenkoers, het petanquetoernooi, en een waternamiddag op de Oude Leie.

Wieltjesexpo

Wie maar niet genoeg kan krijgen van de Wieltjesfeesten, kan tot 15 september terecht in de Bibliotheek Menen voor een tentoonstelling over de geschiedenis van de feesten.

“Doorheen de bibliotheek zijn de staatsieportretten van bijna alle Wieltjesprinsessen en Stadsambassadrices van 1971 tot 2010 te bezichtigen. Met heel wat bekende gezichten, waaronder twee schepenen. Ook kan je herinneringen ophalen aan de wieltjes, de bijhorende prijzen en de bierpotten”, weet bibliothecaris Tom Laureys. (CB)