De Wieke wordt erfgoedmolen

Zondag 20 november werd De Wieke officieel ingehuldigd als de erfgoedmolen.

De Braetsmolen in het centrum van Oostkamp, die sinds 1999 in het bezit is van de gemeente en nu De Wieke heet, is voortaan het vaste onderkomen van de Oostkampse Erfgoedraad. Dit is een gemeentelijke adviesraad die het erfgoed in Oostkamp ondersteunt. “Het is de bedoeling om de Wiek uit te bouwen als een erfgoedmolen waar lokale activiteiten rond erfgoed, en dit in de ruimste betekenis, kunnen doorgaan”, besluit Jan De Mulder, voorzitter van de Erfgoedraad. (GST/foto GST)