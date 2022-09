De Wevelgemse Woonmaatschappij De Vlashaard viert feest

Woonmaatschappij De Vlashaard is honderd jaar. Alle inwoners van Wevelgem, Gullegem en Moorsele worden op zaterdag 10 september uitgenodigd om mee te fietsen, te wandelen en te feesten.

Al een eeuw lang zorgt sociale woonmaatschappij De Vlashaard ervoor dat mensen aan democratische voorwaarden een eigen huis kunnen huren. Ondertussen zijn er over de drie deelgemeenten meer dan 1.000 wooneenheden, waarvan enkele honderden pas de laatste jaren werden gebouwd.

Recente bouwprojecten zijn die in de Vinkenstraat, ‘t Vrije en de Nieuwe Markt waar ook de nieuwe burelen van de woonmaatschappij worden gevestigd. Andere bouwprojecten die op stapel staan zijn die in de Wagenbrugstraat, 59 woningen in de Spoorwegstraat en 29 duowoningen in Dreef Ter Winkel.

Fototentoonstelling

“Een eeuweling word je niet elke dag”, zegt directeur Karel Maddens. “Daarom organiseren wij op zaterdag 10 september een groot feest. Samen met de huurders, het personeel en de raad van bestuur van De Vlashaard. We nodigen alle inwoners van Groot-Wevelgem uit om dat samen met ons te doen. Dat kan in elk van de drie deelgemeenten.”

Het feestgebeuren valt samen met de opening van de nieuwe burelen van De Vlashaard en 23 gloednieuwe huurappartementen op de Nieuwe Markt. Daar kan je ook de fototentoonstelling bezoeken die een overzicht geeft van 100 jaar sociaal wonen in Wevelgem.

“In de drie deelgemeenten kan je terecht voor animatie. Telkens zorgen we voor ijsjes, een springkasteel en een drankje en stippelen we een wandel- en fietsparcours uit tussen de diverse sociale woonwijken. Plaats van het gebeuren in Gullegem is het Tjokkenplein, in Moorsele is dat de Stijn Streuvelslaan en in Wevelgem De Nieuwe Markt. We verwelkomen de inwoners tussen 11 en 18 uur en de inkom is gratis.” (SL)