De Wevelgemse kikker is opnieuw springlevend

Tijdens een najaarsstorm in november vorig jaar werd de Wevelgemse kikker geveld door een boom. Amper drie maanden later is hij hersteld en zal hij zijn plaats innemen in de vijver. In afwachting van een definitieve stek aan de Leie.

Erfenis uit 2002

Er kwamen heel wat reacties toen bleek dat de kikker die sinds 2002 in de vijver van het park stond, onder een omgewaaide boom was terechtgekomen. De kikker was nog een erfenis van Wevelgem 800, toen in 2002 de Kikkerfeesten werden gehouden. Voor die gelegenheid maakten Kris Seynhaeve en Karl Verscheure samen De Kikker, een kunstwerk gemaakt van inox, kunststof en polyester. Het oorspronkelijke idee was om twee kikkers op de Leiebrug te zetten. Dit voorstel werd echter afgeblazen omdat de Leiebrug verhoogd moest worden. Toen al. De kikker kreeg zodoende zijn plaats midden in de vijver van het Park. De vraag was of hij nog te herstellen was, de schade was enorm. Kunstenaar Bert Vanwynsberghe uit Marke ontfermde zich over het slachtoffer. Bert is van vele markten thuis, van de fijnere afwerking binnenshuis tot artistieke schilderwerken op zeecontainers. “Je kan bij mij ook terecht voor alles wat driedimensionale vormgeving is”, zegt Bert. “Alles op maatwerk. Ik maak maquettes voor musea, zo vervaardigde ik onlangs een kajuit van een IJslandvaarder voor het visserijmuseum. Inclusief de potten en pannen tot de vissenkoppen op tafel toe. Aan de kikker was wel wat werk. Hij was een paar poten kwijt, de rug was beschadigd en de buis waarmee hij in de vijver vastzat, was gebogen. We hebben de buik opengesneden en het frame hersteld. Alles weer gedicht met polyestervezel. Na het drogen en herschilderen is hij weer als nieuw.”

Toch naar de Leie

Voorlopig komt de kikker weer op de vertrouwde plaats in de vijver in het Park. Naar verluidt krijgt hij na al die jaren toch een plekje aan de Leie. Eens de werken aan de Leiebrug, die later dit jaar zullen starten, afgelopen zijn. Dat zal pas ten vroegste in 2028 zijn. Tot zolang maakt hij weer aanstalten om in de vijver van het Park te springen. (SL)