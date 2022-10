De Weij trakteert met soep op 1 november

Op dinsdag 1 november organiseert vzw De Weij opnieuw hun soepbar. “Het is onze tweede soepbar, maar we hopen dit jaarlijks te organiseren. De soepbar gaat door onder de poort van De Groenselpoorte. Met dit initiatief willen we een beetje warmte bieden voor iedereen die naar de begraafplaats van Reningelst komt”, zegt Marjolein Six van vzw De Weij.

“Het initiatief is gegroeid uit de traditie waarbij we op 1 november zelf naar de begraafplaats gingen en daarna op bezoek bij oma en opa waar we een potje koffie en een stukje taart of koekestuutje kregen”, zegt Marjolein Six van vzw De Weij.

“Tijdens de covidperiode vielen deze mensen weg en was er – buiten de begraafplaats – niet langer echt een warme plek meer om naartoe te gaan. We zijn ervan overtuigd dat er nog mensen in deze situatie zitten. Wij bieden daarom een babbel, een stoel en een warme kommetje soep aan. We zijn alvast benieuwd naar de verhalen van deze mensen die ooit familie of vrienden hadden in Reningelst en ook (oud-)Reningelstnaars.” Iedereen is welkom van 10.30 tot 14 uur in De Groenselpoorte, Pastoorstraat 15, in Reningelst.