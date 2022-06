De Weekbode op zomerbartoer: halte 3 en 4 in Bar Silo in Ledegem en Het Voldershof in Oostrozebeke

• Van waar de naam: Het Voldershof is sinds oudsher de naam van de boerderij.

• Wie zit er achter: Emiel Defraeye (31) en Lynn Allaert (30). De kersverse ouders van Louis-César (vijf weken) kochten vijf jaar geleden de boerderij en houden er nu al voor het derde jaar op rij een zomerbar.

• Concept: natuurbeleving en kinderen staan centraal. Kinderen kunnen in een afgesloten speelruimte veilig ravotten, terwijl hun ouders genieten. Ook fietsers en wandelaars (zonder kids) vinden er hun gading.

• Sfeer: familiaal. Het jonge gedreven koppel dat de zomerbar ook zelf runt, draagt daar ook een steentje aan bij.

• Alleen in deze zomerbar: de combinatie van een boomgaard waar het gezellig toeven is in de schaduw, bij regen kun je terecht in de volledig opgeknapte schuur.

• Zeker drinken: de streekgebonden biertjes zoals Filou.

• Zeker proeven: de artisanale ijsjes.

• Ons oordeel: speelparadijs voor kinderen. Aanrader voor jonge ouders.

• Bereikbaarheid: de zomerbar bevindt zich in de Ter Priemstraat 2, niet ver van het centrum. Er is ook parkeergelegenheid voor de wagen.

• Openingsuren: van 21 juli tot en met 15 augustus iedere dag open vanaf 14 uur, de andere periodes in de grote vakanties op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 14 uur. Updates via Facebook.