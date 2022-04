De Watergroep wil windmolen plaatsen langs Beneluxlaan

De Watergroep wil een windmolen plaatsen bij het waterproductiecentrum De Gavers, langs de Beneluxlaan in Harelbeke. Het gaat om een windmolen van 77 meter hoog, inclusief wieken, waarmee het in haar eigen energiebehoefte wil voorzien.

In het waterproductiecentrum De Gavers (Harelbeke-Stasegem) maakt De Watergroep drinkwater op basis van oppervlaktewater uit het kanaal Bossuit-Kortrijk. Het Scheldewater wordt er rechtstreeks uit het kanaal opgepompt en behandeld. Er wordt per dag ruim 30.000 kubieke meter drinkwater geproduceerd. Het waterproductiecentrum werd gebouwd in 1995 en is intussen aan een grondige vernieuwing toe. Daarom zijn er begin dit jaar werken renovatiewerken gestart.

Omwonenden kunnen mede-eigenaar worden van de windturbine – Tine Vandermeersch van De Watergroep

“Naast het renoveren van verouderde delen breiden we de komende jaren ook de waterproductiecapaciteit aanzienlijk uit”, zegt Tine Vandermeersch van De Watergroep. “Zo kunnen we in de toekomst de watervoorziening blijven garanderen. We maken ook van de gelegenheid gebruik om van het waterproductiecentrum De Gavers een duurzame, energiezuinige én toekomstgerichte site te maken. Zo komt er ten noorden van het waterproductiecentrum, langs de Beneluxlaan, een dienstencentrum met bezoekersruimte. Er wordt een ecologische verbinding gemaakt tussen de Brouwerijstraat en de Beneluxlaan met plaats voor een fietspad door water en natuur.”

drinkwaterproductie

En het bedrijf plant ook een windmolen. “Een windturbine op deze site zal zorgen voor groene stroom. De opgewekte stroom zal volledig gebruikt worden voor de drinkwaterproductie. Het is de bedoeling om bij deze windturbine met burgerparticipatie te werken. Dat betekent dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van de windturbine. Zo maken zij aanspraak op een financieel dividend (via een energiecoöperatieve) en delen ze in de voordelen.”

Het openbaar onderzoek is gestart. Omwonenden hebben 30 dagen te tijd om het dossier in te kijken bij het Omgevingsloket. Dat kan ook digitaal via de site van de stad Harelbeke. Buurtbewoners vielen uit de lucht toen het bekendmakingsbordje opeens opdook. “De omwonenden krijgen eerstdaags een bewonersbrief met meer informatie en een uitnodiging voor een infosessie. Die datum wordt momenteel nog bepaald”, zegt Vandermeersch.

De stad moet na het openbaar onderzoek een advies uitspreken, daarna beslist de Provincie over de vergunningsaanvraag.

Het einde van de werken op de site is voorzien in 2024. Na de werken zal het opnieuw mogelijk zijn om, op reservatie, begeleide rondleidingen in het waterproductiecentrum De Gavers te doen. (JM)