De Watergroep stelt buurt gerust met infosessie over windmolen

Ruim 80 geïnteresseerden tekenden present voor de infovergadering van De Watergroep rond het plaatsen van een windmolen op hun site in Stasegem. “Wij vrezen voor slagschaduw en geluidsoverlast”, aldus trekker Martin Pauwels. De Watergroep belooft dat er geen hinder zal zijn.

De Watergroep wil een windmolen van 77 meter hoog bouwen op de site van hun waterproductiecentrum in Stasegem. Op 25 april startte het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag daarvoor. Onmiddellijk kwamen er reacties van de buurtbewoners met op dit moment een petitie met 354 handtekeningen.

Tijdens een infosessie in de Zuiderkouter lichtte innovatiemanager Célestin Claeys van De Watergroep de plannen toe en pareerde hij enkele opmerkingen van de bewoners. “Er is hier al veel belasting van het milieu met de E17-snelweg en vervuilende industrie langs het kanaal. Sommigen vrezen nu voor geluidsoverlast en slagschaduw”, zegt trekker Martin Pauwels.

Simulaties

Célestin Claeys van De Watergroep pareert de bezorgdheden van de buurtbewoners. “Het geluid van de E17 is luider dan de windmolen. Het is geen ‘Dalton’ van 135 meter, maar 77 meter, wieken inbegrepen: een middelgroot model. We hebben ook simulaties gedaan rond slagschaduw. Er is sprake van slechts 8,5 uur per jaar in een bepaalde zone. Tijdens die momenten leggen we de windmolen gewoon stil. Wie er toch last zou hebben van slagschaduw, ook al is dat heel onwaarschijnlijk, kan dat melden op een nummer en dan wordt de windmolen ook meteen stilgelegd. Ik beloof u: niemand zal last hebben van slagschaduw door deze molen.”

Vogels en vleermuizen

De Watergroep wil tegen 2030 energieneutraal zijn. “Dat kunnen we enkel realiseren door een combinatie van maatregelen. We hebben ook plannen om zonnepanelen te plaatsen, maar zélfs al leggen we al onze daken vol, dan nog wekken we maar 12 procent op van de energie die we nodig hebben. Een windmolen zou nog eens 20 procent van de noodzakelijke elektriciteit opwekken, goed voor een equivalent van het verbruik van 295 huishoudens”, aldus Claeys. Ook voor vogels en vleermuizen is er geen hinder. “We voorzien de aanleg van een groenzone op onze site, waardoor we dieren via een andere route wegleiden van bij de windmolen. Op de tijdstippen dat er vleermuizen voorbij zouden kunnen vliegen, wordt de windmolen ook preventief uitgezet.” Bezwaar indienen tegen de plannen kan nog tot 24 mei. De Vlaamse overheid doet ten laatste 29 juli een uitspraak. Andere instanties, onder meer de stad Harelbeke en Natuur en Bos, kunnen ook voor 24 mei een advies opmaken.