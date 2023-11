De Wassenaard verkoopt kerstrozen voor goede doelen

De werkgroep Tope Tegoare van basisschool De Wassenaard in Varsenare organiseert voor het vijfde jaar op rij een kerstrozenverkoop. De opbrengst gaat traditioneel naar de dienst oncologie van het AZ Sint-Jan Brugge, maar ook drie andere organisaties krijgen over enkele weken een cheque.

“Een vijftal jaar geleden werden enkele collega’s getroffen door kanker”, zegt Ingrid Standaert, woordvoerder van de werkgroep. “De manier waarop ze opgevangen en begeleid werden op de dienst oncologie van het AZ Sint-Jan was bewonderenswaardig. Om de medewerkers te bedanken, besloten we iets terug te doen. Vijf jaar later is de kerstrozenverkoop zo’n groot succes, dat we de opbrengst van ruim 3.000 euro kunnen spreiden over een viertal goede doelen.”

“Dit jaar schenken we ook een mooie som aan Poezeloe, Pelicano Kinderarmoedestichting, en een project dat kansarme kinderen in de regio Brugge drie keer per jaar een leuke activiteit bezorgt. We focussen op regionaal verankerde projecten, zodat we de som rechtstreeks kunnen overhandigen.”

De verkoop startte de dag na de herfstvakantie en wordt afgesloten op vrijdag 24 november. De rozen worden door een lokale kweker geleverd en kosten 6 euro. Op woensdag 6 december kunnen de ouders de bloemen afhalen.

Doel: duizend

“Eigenlijk zijn onze leerlingen de tussenpersonen in deze verkoop. Heel wat kinderen zijn vlotte verkopers en brengen in hun sportclub, jeugdbeweging of muziekschool de kerstrozen aan de man. En zo goed als alle mama’s en papa’s verkopen ook heel wat kerstrozen in hun werkkring of bij familieleden. We hebben nog enkele drukke weken voor de boeg. Als we erin slagen om, zoals in de vorige jaren, duizend kerstrozen te verkopen, is deze actie voor het goede doel opnieuw geslaagd en zijn we als werkgroep heel tevreden”, besluit de juf van het vijfde leerjaar enthousiast.