De Warmste Week leeft ook in Ardooie: verkoop van soep, glühwein en gesponsorde wandeling

De jaarlijkse goeddoelactie De Warmste Week van Studio Brussel vindt ook in Ardooie weerklank. Bart Ver Eecke en Hilde Serruys verkopen tijdens de zondagsmarkt op 17 december warme soep en warme wijn. En leerlingen van het IHK lieten zich sponsoren voor een wandeling – in de regen, zo bleek algauw.

Bart Ver Eecke en Hilde Serruys mogen zich de lokale sterkhouders noemen van de acties rond De Warmste Week van Studio Brussel door de jaren heen. De werkgroep die in dit kader de acties ‘Het is fijn op het Polenplein’ organiseerde, is wel niet meer actief, maar Bart en Hilde volharden in hun opzet om mee te werken aan de inzamelacties rond De Warmste Week. Dat doen ze ook dit jaar, samen met Hilde Claeys, op zondag 17 december tijdens de wekelijkse zondagse markt.

“De doelstellingen van De Warmste Week konden ons dit jaar opnieuw enthousiast maken om mee te werken en een inspanning te doen om financiële middelen bijeen te brengen”, zegt Bart Ver Eecke. “Aan café ’t Hoekske zullen we met de medewerking van de uitbaatster een standje mogen neerzetten om er verse warme soep te verkopen voor het goede doel.”

Heb je het liever wat straffer, dan staat er ook warme rode glühwein klaar.

Voor de prijs van zes euro per liter kun je ook soep meenemen, maar “je kunt ook vooraf een bestelling doen, met betaling op de rekening BE70 0012 4554 0725”, zegt Bart. “Vermeld daarbij ‘Soep’ met het aantal liter. Je kunt je bestelling dan afhalen aan de stand, voor 11.30 uur. Er is keuze tussen een milde groentesoep of een ietwat pittigere zuiderse soep.”

In de regen

Ook voor De Warmste week deden leerlingen van het IHK een flinke inspanning. Met veertig gingen ze op stap voor het goede doel, gesponsord als de Bende voor Oostende. De jongelui moesten wel de regen trotseren om de tocht van veertig kilometer tot een goed einde te brengen, maar dat schrikte hen niet af. De school is fier op hun sportieve prestatie.