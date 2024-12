In Reninge vindt op zondag 15 december van 15 tot 21 uur De Warmste Kerstmarkt plaats. Twaalf verenigingen slaan opnieuw de handen in elkaar en baten eet- en drankstandjes uit op de Dorpplaats met onder meer wafels, pannenkoeken, soep, braadworsten, jenever, picon, streekbieren en tal van andere lekkernijen. Nieuw dit jaar is de kerstkoets met de Kerstman voor de allerjongsten. De opbrengst van de kerstmarkt gaat integraal naar Het Kinderkankerfonds, Villa Rozerood en vzw Kleine Held.