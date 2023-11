De Ware Ginstevissers vieren kampioen

Forelvissen is bijzonder populair op de Ginste. Aan de vijvers van café ‘t Vissershoveke – dat al 51 jaar wordt uitgebaat door Betsy Casteleyn – zijn De Ware Ginstevissers gevestigd. Die hebben hun jaarlijks kampioenenfeest georganiseerd, in de Shamrock in Tielt.

Voorzitter Eddy Deblanc mocht de prijzen uitreiken. Dario Putman werd, met 75 forellen, voor de derde keer op rij kampioen en mag zich dus voortaan keizer laten noemen. Dirk Devos ving 52 forellen, Bart Lamsens 46, Dirk Van Hecke 43 en José De Four 41. De rode lantaarn was voor Patrick Maes, met 22 forellen. De trofee van het Ginste feestcomité, voor de eerste 60-plusser, ging naar Dirk Van Hecke.

Nieuwe leden zijn welkom. Je kunt je nog tot februari inschrijven. Meer info via de Facebookpagina van ’t Vissershoveke. (CLY/foto CLY)