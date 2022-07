De Warande in Heule wordt hoe langer hoe populairder als kampplaats: al boekingen tot 2028 voor de zomervakantie

Met boekingen tot in 2028 is De Warande hoe langer hoe meer een echte hotspot aan het worden als kampplaats. De zondvloed die Wallonië vorig jaar trof, speelt daar een rol in maar er is meer. Met de nieuwbouw die in 2024 open gaat heeft de jeugdverblijfplaats nog een extra troef in handen.

Vraag aan velen waar de Warande aan de Ringlaan 30 in Heule voor staat en ze gaan wijzen naar de populaire speelpleinwerking die al vele tientallen jaren een begrip is. Toch moet dat beeld bijgesteld worden, want de locatie is als kampplaats met 130 bedden in sneltreinvaart een minstens even populaire functie geworden.

“Die gunstige evolutie is al minstens vijf jaar aan de gang”, zegt coördinator Henk Vandeginste. “Al valt niet te ontkennen dat een toenemend aantal groepen ons ontdekt hebben sedert de ramp vorig jaar in Wallonië. Veel verenigingen zijn ook de overdreven regelneverij beu die in de provincies Namen en Luxemburg flink zijn toegenomen.”

Een toenemend aantal jeugdverenigingen en scholen die langs komen, leggen meteen ook een verblijf vast voor een van de komende jaren. De scoutsgroep uit Vremde bij Boechout die er deze week met meer dan honderd kinderen op kamp is, vormt daar geen uitzondering op.

“We hebben de Warande toegevoegd aan onze lijst van toplocaties waar we elk op volgorde opnieuw naar toe gaan”, zegt leider Seppe Fabry. “Het is hier prima en het domein is zo uitgestrekt dat we amper merken dat we hier in totaal met 128 zijn.”

Zomervakantie volboekt

De hele zomervakantie zit inmiddels vol, zelfs de augustusmaand die overal te lande wat moeilijker te vullen is. “De klassieke jeugdverenigingen hebben er hun kamp dan opzitten, maar bij ons staat onze infrastructuur geen dag leeg omdat hier dan onder meer een circusatelier en diverse sportverenigingen een verblijf hebben vastgelegd.”

Het lijkt merkwaardig dat een kampplaats zo vlak naast een drukke verkeersader als de Ring toch zo in trek is gekomen. Al stellen we zelf vast dat eens je op het acht hectare grote domein bent, je het verkeer amper nog hoort.

“Er is hier dan ook een stevige groene buffer aangelegd”, verklaart Vandeginste. “Dat we zo aantrekkelijk zijn, komt verder omdat alle mogelijke accommodatie aanwezig is om te overnachten, dat we over een ruime parking beschikken maar vooral dat hier een mooie groene oase is op een boogscheut van het stadscentrum van Kortrijk.”

Stad investeert

De komende jaren moet het domein nog beter worden. De stad Kortrijk, die eigenaar is, investeert 3,5 miljoen euro.

“Er komt een nieuwbouw waardoor het aantal bedden zal toenemen van 130 naar 150 in 2024”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (Vooruit). “Toch gaat de ontharding verder en wordt het domein nog groener want voor de nieuwbouw verdwijnen een oud pand en een aantal oude slaapunits. De nieuwe locatie zal ons toelaten om ook nog meer in te zetten op scholen die voor bos, natuur-, buitenspeel- of –kunstklassen naar hier willen komen in de loop van het schooljaar.”

Tegen 2025 wil de stad Kortrijk ook het park met neerhofdieren een betere inplanting geven. (VFB)