De Wanorde schenkt 750 euro aan Kuurne Laat Leven

De Wanorde, een vereniging die bestaat uit Christophe Landrieux, Karel Beyens, Vincent Deceuninck, Vincent Debackere, Frederik Follens, Wouter en Roy Maes, Thierry Verheus en Jonathan Vanthourout, schonk een cheque van 750 euro aan Kuurne Laat Leven. Deze vereniging zet zich in voor minderbedeelden in Kuurne.

We zijn negen vrienden met het hart op de juiste plaats”, opent Christophe Landrieux. “In het verleden schonken we ook al een deel van onze opbrengsten aan onder meer de speel-o-theek en de fietsbib en binnenkort willen we ook nog 200 euro schenken aan de chocolade- en Uno-kaarting georganiseerd door VBS Sint-Michiel, de school waar onze kinderen les volgen. Het bedrag dat we overhandigden aan Kuurne Laat Leven kon verzameld worden tijdens het optreden van Freddy De Vadder en de stand die we hadden op de Ezelsfeesten.” Op dinsdag 27 december organiseert Kuurne Laat Leven het jaarlijks kerstfeest voor de kansengroepen van Kuurne. Meer informatie op de Facebookpagina van Kuurne Laat Leven. (BRU)