De Vredelaan in Kortrijk licht almaar meer op: “Extra kerstversiering als statement tegen de oorlog”

Dankzij het enthousiasme van zijn medeburen licht de straat van initiatiefnemer Frank Holvoet (66) steeds meer op. “Omdat we uitgerekend in de “Vredelaan” wonen, moest er actie ondernomen worden. Wij willen vrede overal en voor iedereen en liefst zo snel mogelijk. Dus werd een oproep gedaan aan alle bewoners om dit jaar extra kerstversiering op te hangen als statement tegen de oorlog.”

Frank verdeelde al in januari een folder in de buurt met de oproep kerstlichtjes aan te kopen, toen die ook volop in promo stonden. “Destijds was de oorlog in Oekraïne nog hot news. Sindsdien is er alleen maar meer geweld bijgekomen. We wonen in de Vredelaan, maar van vrede is er de laatste tijd weinig sprake, integendeel zelfs.”

Het resultaat in de opstartweek van het initiatief is nu al redelijk indrukwekkend. Jammer genoeg zijn er werken aan de tunnel aan het Van Raemdonckpark waardoor er weinig doorgaand verkeer is. Maar wie een avondwandeling maakt, zal zeker kunnen genieten van een mooi spektakel aan de vele burgerwoningen.

“Het is bijna kerst en de kerstperiode is een hartverwarmende periode. De lichtjes brengen een gezellige sfeer in onze prachtige laan. Zelfs de studenten aan het einde van de straat doen mee. We zijn een warme stad, niet één week maar het hele jaar door”, vertelt Frank.

De buurtbewoners van de Vredelaan zijn mensen met initiatief en solidariteit, denk maar aan het vorige WK. De straat was één grote Belgenlaan. “Het is erg fijn om samen met onze mooie straat iets te verwezenlijken. Iedereen doet zijn of haar eigen ding. De kerstlichtjes brengen niet alleen sfeer, maar zijn ook een symbolisch statement tegen de oorlog, en het steekt aan. Waar er vroeger in het appartementsblok enkele lichtjes brandden, tellen we nu al een tiental versierde ramen. We helpen elkaar, bij een ouder koppel wat verder in de straat hebben we samen de versiering bevestigd. Dergelijke initiatieven brengen mensen dichter bij elkaar”, besluit Frank.