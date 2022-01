De Voyageurs vertrokken op wereldreis: “Planning van drie jaar meteen in de vuilbak”

Oud-Ieperlingen Febe Cuvelier en Jorne Bouckaert van de reisblog en Instagrampagina De Voyageurs zijn op 1 januari vertrokken op wereldreis van een jaar, maar doordat ze drie weken voor vertrek besmet raakt met corona zijn de plannen al aanzienlijk door elkaar geschud. In plaats van te starten in Thailand trapten ze hun reis af in Madeira.

Zowel Jorne Bouckaert (32) als Febe Cuvelier (25) zijn geboren en getogen in Ieper, maar bleven na hun studies in Gent plakken. Febe is net afgestudeerd als psychologe en criminologe aan UGent, terwijl Jorne werkt als ambtenaar bij FOD Financiën. Het koppel is verzot op reizen en heeft sinds oktober 2019 een reisblog onder de naam ‘De Voyageurs’, met ondertussen al bijna 2.700 volgers op Instagram.

“We maakten daarvoor al reizen en kregen vaak de vraag van vrienden en familie hoe we dat allemaal betaalden of ze maakten de opmerking dat ze zulke reizen plannen vaak moeilijk vonden”, vertelt Jorne. “Omdat we er echt van overtuigd zijn dat reizen ervoor zorgt dat mensen meer open minded zijn naar andere mensen, culturen en religies toe, wilden we graag onze kennis over reizen met anderen delen. Zo hopen we dat we anderen misschien dat duwtje in de rug kunnen geven om toch die ene reis te maken! Want (ver) reizen hoeft echt niet eng of duur te zijn. Op die manier hopen we dat we indirect toch een kleine impact hebben op hoe mensen met elkaar omgaan.”

Een jaar zon

Op 1 januari vertrokken Febe en Jorne op hun langste en mooiste reis tot dusver. “Na een korte feestnacht voerden onze ouders ons om 7 uur ‘s morgens richting Zaventem. De bedoeling is om eind december of begin januari naar België terug te keren. Ons retourticket ligt nog niet vast, maar Jorne kan maximaal één jaar van zijn job wegblijven”, vervolgt Febe. “Onze originele route ging als volgt: Thailand, Laos, Cambodja, Vietnam, Japan, Hawaii, Hong Kong, Filipijnen, Indonesië, Singapore, Verenigde Staten, Colombia, Peru, Chili en Nieuw-Zeeland. We houden allebei niet van koude winters. Met deze route hoopten we om een heel jaar met de zomer mee te reizen: een jaar in de zon! De route leek ons ook een perfecte mix tussen lekker eten, mooie landschappen en verschillende continenten en culturen. Maar al vanaf dag 1 ging de reis niet volgens plan. Na drie jaar te sparen en aan de reisroute te werken mochten we onze planning al in de vuilbak gooien”, legt Febe uit. “Drie weken voor ons vertrek kregen we corona. Eerst dachten we dat dit goed nieuws was, omdat we dan in het begin van onze reis redelijk safe zaten, maar al snel bleek dat dit voor extra complicaties zorgde.”

Een van de beelden die De Voyageurs konden maken op reis. © gf

Zo moest de eerste bestemming Thailand al meteen van het reisplan geschrapt worden. “Voor Thailand hadden we een negatieve PCR-test nodig. Je kan na je besmetting echter nog tot 180 dagen positief testen, zonder ziek of besmettelijk te zijn, en in Thailand aanvaarden ze geen herstelcertificaat. Als je daar positief test, moet je verplicht twee weken opgenomen worden in het ziekenhuis. Dit was dus voor ons geen optie en twee dagen voor vertrek testte Jorne nog steeds positief. We hebben dus twee dagen voor vertrek alles moeten omboeken en cancelen. Onze eerste bestemming is Madeira geworden en hier zitten we nog tot en met 21 januari. Waar we daarna naartoe trekken, weten we op dit moment nog niet. We testen opnieuw een paar dagen voor vertrek en zullen dan beslissen.”

Helemaal opgeladen

In ieder geval houdt corona hen niet tegen om door te gaan met reizen. “Reizen is voor ons onweerstaanbaar”, zegt Jorne. “Ten eerste is het moeilijk om dagelijks actief te blijven wanneer je tijdens de week een kantoorjob uitoefent. Op reis zijn we de hele dag in beweging en leven we echt op ons eigen ritme of het ritme van de natuur. Na een reis zijn we meestal opnieuw helemaal opgeladen.”

“Reizen is ook het moment bij uitstek waarbij ik me als fotografe kan uitleven”, pikt Febe in. “Het werkt inspirerend om je tijdens het ochtendgloren middenin een prachtig landschap te bevinden. De camera staat tijdens het reizen geen seconde stil!”

Meer begrip

“Maar het gaat ons vooral om de prachtige natuur. We houden beide van mooie landschappen en daarmee hebben we in België jammer genoeg niet zoveel geluk, al is Heuvelland ook niet slecht natuurlijk”, knipoogt Jorne. “Daarnaast vinden we het interessant om andere culturen te leren kennen. Het is maf om te zien hoe mensen overal ter wereld anders omgaan met de dagelijkse uitdagingen van het leven. Na elke reis hebben we het gevoel thuis te komen met wat meer begrip voor anderen en bewondering voor deze mooie planeet.”