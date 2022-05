De Vonke dankt Heulenaar Bob Carron bij opening nieuwe tuin

Het is een iets anders: een nieuwjaarsreceptie houden op… Moederdag. Ze deden het vorige zondag in Heule. En een stralender lenteweer was niet denkbaar om meteen de nieuw aangelegde tuin bij ontmoetingscentrum De Vonke te openen. Tijdens de gezellige receptie voor de Heulse verenigingen werd hulde gebracht aan Bob Carron voor zijn jarenlange inzet.

Matias Vandenbossche, voorzitter van de OC-raad van De Vonke, was gelukkig dat de door corona uitgestelde receptie uiteindelijk toch plaats kon vinden. Hij zei ook dat het niet evident was voor de verenigingen om na twee jaar stilstand weer op te starten. Ook in De Vonke zelf komen de activiteiten weer op gang. Op zaterdag 11 juni is er opnieuw café-chantant, begin juli volgt het springkastelenfestival Boink en in de vakantie zijn er weer theaterkampen.

Founding Father

Matias Vandenbossche zette ook Bob Carron in de bloemetjes. De gepensioneerde leraar van Spes Nostra noemde hij de ‘founding father’ van het ontmoetingscentrum De Vonke dat er eindelijk – 15 jaar na de fusie – in 1993 gekomen is. Van het ‘eerste zaadje’ tot de realisatie was hij betrokken. Bob werd in 1978 niet alleen lid van de Heulse culturele raad maar bijna onmiddellijk ook voorzitter.

Gedurende 35 jaar zou hij de culturele werkgroep leiden en bezielen. Daarbij was hij tegelijk ook 20 jaar voorzitter van de culturele raad van de stad Kortrijk. In 2013 nam hij afscheid van beide functies. Zijn sociaal engagement reikte ook veel verder. Zo zorgde hij onder andere mee voor de bouw van een nieuw scoutslokaal en door zijn toedoen konden de Tinekesfeesten bij een crisis van het bestuur eind de jaren zeventig nog nipt gered worden. Recent legde Bob, die onlangs zijn 78ste verjaardag vierde, ook andere bestuursfuncties neer. Hij is nu erelid van de adviesraad van De Vonke. Bob werd door Tineke van Heule en haar eredames in de bloemetjes gezet.

Nieuwe tuin

Voor ruim 40 jaar engagement in het Heulse culturele leven werd Bob Carron in de bloemen gezet. We zien hem samen met zijn echtgenote, met Tineke van Heule en haar eredames en onder meer de leden van de raad van het ontmoetingscentrum De Vonke. © Kurt De Schuytener

Schepen Stephanie Demeyer, onder meer bevoegd voor de deelgemeenten en de ontmoetingscentra, had het over de ingebruikneming van de heraangelegde tuin van De Vonke – die er jarenlang nogal troosteloos bij lag – en die ook gebruikt zal kunnen worden voor kleinschalige buitenactiviteiten. Het wordt meteen ook een nieuwe toegangsweg naar het ontmoetingscentrum.

Ze vroeg ook een applaus voor alle leden van de OC-raad voor hun inzet. Ze vermeldde ook dat er 44 straat- en buurtcomités zijn en dat het in Heule altijd jeukt om iets te organiseren. Namens de buurtcomités, dankte Gery Goeminne, voorzitter van de Hermanos in de Herman Roelstraetestraat en omgeving – het stadbestuur voor de steun.