De Vlindertuin aan de bib wordt ontmoetingsplaats voor jong en oud

De Vlindertuin is een nieuw stukje natuur tussen de bib en de centrumschool en is zo goed als afgewerkt. De gemeente plaatste nieuw houten meubilair op leuke plekjes om eventjes te zitten, te lezen of te genieten van de vele bloemen en planten.

Er werden nieuwe picknicktafels, houten zitbanken en een vertelstoel met een vertelcirkel geplaatst. De houten meubels zijn allemaal van de hand van Woutwerk. Ze werden gerecupereerd uit hout van bomen die moesten geveld worden in Kuurne. Vanop de zitbanken kan je genieten van de verschillende zones van de Vlindertuin. Er is een belevingstuin met vele vlinder- en bijenvriendelijke planten, door de tuin loopt een grasweg die de mensen op een speelse manier door de tuin loodst. Kleine greppels en een heuvel met boomstammen zorgen voor speelplezier bij de kinderen. De tuin is omgeven door een lage haag. Daarnaast is er ook een moestuin die werd afgeboord met boomstammen. De kinderen en leerkrachten van de centrumschool leren er om er fruit en groente te verbouwen. Deze moestuin sluit aan bij het grasveld met de vertelcirkel en de sprookjesachtige vertelstoel. Er werd ook een vredesboom aangeplant. Tenslotte is er nog een boomgaard met verschillende karakteristieke fruitboomsoorten.

Prachtig plekje

“De Vlindertuin is, samen met het Vlaspark, de jongste realisatie van het natuuraanbod in Kuurne”, vertelt schepen Annelies Vandenbussche. “Het is een prachtig plekje waar er ruimte is voor de natuur én voor de mens. Weet je wat erg leuk is aan het nieuwe meubilair? We zorgden voor banken en tafels waar ook rolstoelen onder kunnen zodat de mensen van het rusthuis ook mee aan tafel kunnen in volle comfort. Zo kan de ganse familie terecht in de Vlindertuin.”

De nabijgelegen bib, de centrumschool en het rusthuis Heilige Familie zijn slechts enkele buren die maar al te graag gebruik maken van deze nieuwe groene parel. Maar uiteraard zijn ook alle andere inwoners zeer welkom.

“Er liggen in de bib heel wat pareltjes van boeken en spelmateriaal. En naast de bib liggen er nu pareltjes van de natuur en circulaire economie”, vult burgemeester Francis Benoit aan. “De zelfgemaakte banken uit eigen bomen, de vlinders, de bloemen , de planten en de boeken maken dit pleintje tot een ontmoetingsplaats om te genieten. Nu nog wat schaduwplekjes en alles is af.” (ADM)