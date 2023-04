De Vleugels in Klerken zoekt nieuw personeel op jobhappening

Op 6 mei organiseert De Vleugels in Klerken een tweede jobhappening. De Vleugels is een expertise- en ondersteuningscentrum voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking die kwaliteitsvolle en warme ondersteuning garandeert voor mensen met een beperking.

“Vorig jaar in maart hebben we een eerste jobhappening georganiseerd”, vertelt Bart Riemaecker, directeur personeel bij De Vleugels. “We hadden toen 35 bezoekers, van wie er een aantal in dienst zijn gekomen vlak na de jobhappening. Nu zijn we volop bezig met reclame maken. Zo richten we ons bijvoorbeeld ook naar scholen en de VDAB. We staan ook open voor zij-instromers, mensen die zin hebben om in de zorg te werken maar niet uit die sector komen.”

Rondleiding

Op 6 mei kan men van 10 tot 15 uur in De Vleugels terecht voor de jobhappening. “De bezoekers worden met een hapje en een drankje onthaald in ons restaurant De Link, waarna ze kunnen deelnemen aan een rondleiding van ongeveer een uur door de voorziening waarbij we hen de werking van ons centrum voorstellen. De laatste rondleiding start om 14 uur”, duidt Bart Riemaecker. “We zoeken allerlei profielen: zowel in de logistiek als begeleider van de leefgroepen. Kortom, er zijn tal van mogelijkheden bij ons. Het belangrijkste daarbij is de persoonlijkheid en de wil en inzet om iets voor de bewoners te betekenen.” (ACK)

Afspraak dus op 6 mei in De Link, restaurant van De Vleugels in de Stokstraat 1 8650 Klerken en voor meer info zie www.devleugels.be.