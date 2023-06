De Vleugels in Klerken krijgt subsidie van de Koning Boudewijnstichting

De Vleugels ontvangt een subsidie van 5.000 euro van de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij om zijn ontmoetingsplaats te realiseren. Met het initiatief wil het centrum zich inzetten voor een zorgzame buurt en stimuleert het verbinding en inclusie.

Met Buurten op den Buiten ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren om in hun buurt of dorp de levenskwaliteit te verbeteren en de sociale contacten te bevorderen. Om dergelijke initiatieven een duwtje in de rug te geven, ontvangen 43 lokale initiatieven in landelijke buurten elk tot maximum 5.000 euro steun, samen goed voor 195.334 euro.

Inclusie stimuleren

Een onafhankelijke jury kende 43 projecten uit heel Vlaanderen van vriendengroepen, buurtcomités, lokale verenigingen, of zorginstellingen die allemaal hun creativiteit botvierden om verschillende buurtprojecten te creëren subsidies toe. Eén van die initiatieven die wordt gesteund, is de ontmoetingsplaats die de Vleugels in Klerken wil creëren. “Wij hadden al langer het idee opgevat om een ontmoetingsplaats te creëren, niet enkel voor onze mensen, maar ook voor mensen van buiten de voorziening. Mensen die komen wandelen en even willen verpozen, mensen die willen picknicken… Er waren al een aantal plannen hieromtrent gemaakt maar die werden opgeborgen”, zegt Frank De Smet, stafmedewerker communicatie, fondsenwerving en evenementen bij De Vleugels. Nu krijgt de voorziening een subsidie van 5.000 euro voor het realiseren van een ontmoetingsplaats voor de buurt.

“In een zorgzame buurt kunnen jong en oud elkaar ontmoeten en leren kennen. Door deze ontmoeting voelen mensen zich goed en geborgen, en creëren we een voedingsbodem om het kleine helpen in de buurt te stimuleren. Het creëren van een fysieke ontmoetingsplaats in de buitenlucht – dat vlot toegankelijk en uitnodigend is – stimuleert de verbinding en de inclusie in de buurt. Daarvoor willen we een schaduwrijke plek vlakbij ons sociaal restaurant De Link realiseren. Waar precies is nog niet meteen duidelijk, maar het wordt een gezellig plekje bij De Link met zitbanken en een picknickbank. Iedereen zal er gebruik van kunnen maken om een praatje te slaan, even uit te rusten, een gezelschapsspel te spelen…”

Verbinding

“We willen niets liever dan dat heel wat mensen hiervan zullen genieten. Het is immers onze bedoeling om ons domein en onze mensen zoveel mogelijk te integreren in het dorp, een warme verbinding te maken tussen buurt en onze voorziening. We willen een warme plaats waar iedereen welkom is. De bedoeling is dit tegen eind dit jaar zeker klaar te hebben. Eerst moet de plaats nog gekozen worden, waarbij we nog drie mogelijkheden hebben: voor De Link op het grasveld, bij de watermuur of vlak naast de watermuur onder de bomen. In ieder geval zal nog één en ander moeten afgewerkt en opgesmukt worden”, besluit Frank. (AC)