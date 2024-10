De Vlaamse Blauwbekken uit Rollegem-Kapelle vierden negentigste verjaardag

Dubbel feest bij vinkenmaatschappij De Vlaamse Blauwbekken. De vereniging bestaat negentig jaar en zette tijdens die viering ook haar kampioenen in de kijker.

Terwijl heel wat vinkeniersmaatschappijen verdwijnen, draait de enige Ledegemse club nog op volle toeren. De Vlaamse Blauwbekken bestaat inmiddels al negentig jaar en telt nog een dertigtal leden. “We organiseerden het voorbije seizoen een vijftiental zettingen. We hadden in totaal meer deelnemers dan vorig jaar. We ‘soigneren’ onze leden en deelnemers door telkens mooie prijzen aan te bieden. Met café De Voerman hebben we een goed lokaal”, aldus Bart Guillemyn, secretaris van de club. De vereniging hoopt er zeker nog tien jaar bij te doen en minstens de kaap van de honderd te ronden. “De sfeer binnen de vereniging zit goed en we krijgen heel wat enthousiaste vinkenliefhebbers over de vloer. We merken echter dat clubs uit een ander gewest nu soms ook in onze gemeente zettingen houden. Dat is jammer, want zo dreigen we leden te verliezen en is de toekomst van de club in het gevaar.”

Kampioenen in de bloemetjes

Tijdens de viering van 90 jaar Vlaamse Blauwbekken werden ook de kampioenen gehuldigd. Willy Clarysse met vink ‘Achiel’ toonde zich dit jaar de beste. Tweede kampioen is Bart Muylle met zijn vink ‘Djokovic’. Ook de voormiddag-en namiddagkampioen werden in de bloemetjes gezet. Dat werden dit jaar bestuurslid Yves Vandelannootte met vink ‘Alex’ en Anne Ingrid met vink ‘Remko’. Ann Bultynck werd het voorbije seizoen vrouwelijke kampioene met vink ‘Bert’. “We zijn blij dat we ook op ons ledenfeest heel wat vinkenliefhebbers mochten verwelkomen. Nu tellen we af naar de start van het nieuwe seizoen in april. Tot de start van de zomervakantie zullen we terug verschillende zettingen organiseren.” De Vlaamse Blauwbekken palmen voor die zettingen meestal de Foncierestraat in, maar organiseren ook telkens een zetting in de buurt van woonzorgcentrum Rustenhove. (BF)