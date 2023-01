De Vijvers in Waardamme is de eerste Warme Oostkampse Wijk van 2023

De wijk De Vijvers in Waardamme is de eerste warme wijk van 2023. Met het label Warme Oostkampse Wijk – kortweg WOW – wil de gemeente Oostkamp straten en buurten motiveren om het samenhorigheidsgevoel aan te scherpen.

Een WOW-erkenning kan reeds sinds begin 2022 voor straten of buurten aangevraagd worden. Er werden intussen al vijf Warme Wijken ingehuldigd: de Watersnipstraat in Waardamme, de Vliegend Paardstraat in Ruddervoorde, de Veldstraat in Moerbrugge, de Walbrugstraat in Oostkamp en de Watervijver op de Baliebrugge.

Op zaterdag 7 januari werd het eerste WOW-label van 2023, onder begeleiding van de fanfare Deugd Baart Vreugd officieel geplaatst in De Vijvers in Waardamme. De buurtbewoners grepen dit feestelijke moment aan om tegelijkertijd een straatfeest te organiseren en te klinken op het nieuwe jaar. (GST)