De vijfde klas van de Ginsteschool wint de Rotary Award 2025

Tijdens de infovergadering van de Rotary serviceclub Oostrozebeke-Mandeldal bij Haelvoet in Ingelmunster, werd er voor de eerste maal overgegaan tot een award-uitreiking voor de klas die met het grootste aantal ouders de vergadering bijwoonde.

Van de zestien deelnemende klassen aan het project Rotary Wetenschap en Techniek, was de vijfde klas van de Ginsteschool het sterkst vertegenwoordigd met 21 aanwezige ouders. Pedagogisch directeur Ineke Vergote mocht dan ook de trofee, vervaardigd door de leerlingen van het VTI Tielt, in ontvangst nemen. Op de foto zien we de fiere Ineke Vergote met de ouders van de leerlingen van de 5de klas.

(LB/foto Luc)