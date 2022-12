De verhalen die 2022 warmte gaven (2), de ouders van baby William: “We hopen op een broertje of zusje”

Baby William uit Assebroek (Brugge) overleed in juni. Hij was amper veertien maanden. Het jongetje leed aan de ongeneeslijke en zeldzame stofwisselingsziekte Menkes-syndroom. Door hun verhaal te delen op Instagram hebben de kleine William en zijn ouders Marie Corthier en Dennis De Rycke heel wat in gang gezet. Ze raakten warm Vlaanderen diep in het hart.

Vier weken lang gaan wij langs bij de opvallendste acties en fijnste goede doelen die in 2022 onze krant haalden.

Vanuit de Instagrampagina groeide ondertussen ook een vzw die zorgouders ondersteunt. En een deel van het ingezamelde geld dat mama Marie en papa Dennis via de vzw ophaalden voor een dure behandeling van liefst 100.000 euro in Spanje, hebben ze geschonken aan onderzoek voor andere kinderen met het Menkes-syndroom. William heeft die behandeling helaas nooit gekregen. Een week voor zijn vertrek naar Spanje werd het jongetje ernstig ziek. Op donderdag 2 juni overleed William na een lange en oneerlijke strijd.

Babywinkel

Marie Corthier opende een maand geleden de babywinkel Muti in de Brugse deelgemeente Sint-Kruis. “We hebben alvast een goeie start gemaakt. Ik ben blij, want ik zat al thuis van toen ik 23 weken zwanger was. Ik had wel al een webshop, maar het is voor mij fijn dat ik nu buitenhuis kan werken. Niet meer tussen die vier muren van ons huis. Al is het nu natuurlijk wel extra druk om de winkel te combineren met mijn werk voor de vzw. Maar het is zo belangrijk dat we met de vzw blijven vechten voor alle zorgouders.”

“Weet je, de bedoeling van die Instagrampagina was om vrienden en familie op de hoogte te houden. Want de situatie bij ons thuis veranderde constant. Zo moesten we niet telkens opnieuw ons verhaal vertellen. Nooit hadden we gedacht dat ons verhaal zo opgepikt zou worden. We hebben sindsdien heel veel zorgouders bereikt. Sommigen hebben nu ook de kracht gevonden om met hun verhaal naar buiten te komen. Maar we hebben ook veel niet-zorgouders bereikt en dat is ook belangrijk. Er is niets mis mee dat mensen beseffen dat het niet voor alle ouders even gemakkelijk of zelfs echt moeilijk is.”

Vriendschappen

Door hun verhaal te delen, leerde Marie ook heel wat mensen kennen. Sommigen werden zelfs vrienden. “Al die mooie vriendschappen zijn ontstaan uit verbondenheid voor William. Zo organiseerde ik op 25 september The Lion Walk ten voordele van de vzw samen met Mieke Byttebier, Elise Defever en Stephanie Beckaert. Drie mama’s die ik leerde kennen dankzij William. Liefst 120 gezinnen kwamen opdagen om de wandeling af te leggen die wij zelf ook altijd maakten met William in Steenbrugge. We mochten mensen van over heel België verwelkomen. Het waren zo goed als allemaal mensen die het verhaal van William volgden. De opbrengst van deze mooie dag was 6.500 euro.”

Het gezin in betere tijden, met baby William. © Alison Becu

Maar het bleef niet bij deze ene activiteit. Op Wereldlichtjesdag afgelopen zondag lanceerde Marie een webshop ten voordele van de vzw Lang Leve William. “Op de webshop zijn snoepjes, armbandjes, postkaarten en mooie, warme geschenken te vinden. Allemaal zaken die in het teken van liefde staan. Nu vrijdag 16 december staan we trouwens ook met een stand op de kerstmarkt in school De Varens in Brugge en op zondag 18 december op de kerstmarkt in Oostkerke. In maart zijn we van plan om een spaghettiavond te organiseren ten voordele van de vzw. Dat zal in het weekend voor of na Williams verjaardag zijn. Hij is jarig op 14 maart. We zijn trouwens nog op zoek naar een geschikte locatie. Een grote zaal met keuken. We dachten bijvoorbeeld aan een school. Wie ons hiermee kan helpen, mag mij zeker een seintje geven!”

Kerstsokken

Marie ziet op tegen de feestdagen die nu voor de deur staan. “Het is moeilijk. Vorig jaar was William er nog. We hebben toen kerst en nieuw met de familie gevierd. Nu weet ik nog niet hoe die kerstperiode eruit zal zien. Ik wil er eerlijk gezegd niet te veel over nadenken en hoop dat het snel januari is. De kerstsfeer thuis is ver te zoeken. Vorig jaar hingen de kerstsokken van Willy – onze ouders noemden hem zo, al van voor hij geboren was en ze zijn naam wisten – en van Dennis en ik erin. De kans is klein dat ik ze dit jaar bovenhaal.”

Toch proberen Marie en Dennis het thuis gezellig te maken. “We branden graag kaarsen. We hebben die lichtjes nodig. Want de donkere dagen zijn dit jaar voor ons nog donkerder dan anders. We hebben ons gezin dit jaar met twee extra huisdieren uitgebreid. Onze poezen Toulouse en Filou en onze Engelse cocker Lily zorgen voor wat extra warmte en leven in huis.”

Wat we Marie mogen wensen in 2023? “Sinds januari zijn Dennis en ik een IVF-traject opgestart. We hopen dat dat volgend jaar zijn vruchten mag afwerpen en dat William een broertje of zusje krijgt.”

Info: www.langlevewilliam.be

