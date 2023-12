“De tijdsdruk maakt het niet eenvoudig”, brandweerman uit Oostende loopt 120 (!) kilometer aan een stuk tijdens De Warmste Week

Brandweerman Kevin Provost (41) uit Oostende staat voor een stevige uitdaging. Ten voordele van De Warmste Week loopt hij op 23 december namelijk 120 kilometer van brandweerkazerne tot brandweerkazerne. Als alles goed verloopt arriveert hij om 19 uur ‘s avonds op ‘t Zand in Brugge, waar zijn collega’s-brandweerlui hem zullen opwachten. “Ja, ik heb zéker gezonde stress”, glimlacht Kevin.

De brandweerlieden van de Hulpverleningszone 1 zetten zich eind deze maand in voor De Warmste Week. Op zaterdag 23 december wagen zo’n 180 sportievelingen zich aan de loop- of fietstocht ‘Dwars door Zone 1.’

Drie marathons

Maar waar alle brandweerlieden zich aan een korte afstand houden van één bepaalde kazerne naar de andere, is Kevin Provost (41) van post Oostende de uitzondering. De man is in het dagelijks leven sportief aangelegd en wil dat bewijzen met een tocht van 120 kilometer! Voor de duidelijkheid: dat zijn bijna drie marathons na elkaar.

Initiatiefnemers van Dwars door Zone 1 zijn Olivier Van Damme, Yves Vermeulen en Sebastiaan Muylaert, allen beroepsbrandweermannen bij post Brugge. De verschillende brandweerkazernes onderweg zorgen voor de nodige sfeer en gezelligheid, een hapje en een drankje en de nodige aanmoedigingen voor de lopers en fietsers.

Minikerstmarktjes

Zo organiseren post Gistel en Middelkerke elk een minikerstmarkt met tal van standjes en animatie voor de deelnemers en hun sympathisanten. In andere kazernes kunnen de lopers en fietsers even opwarmen en genieten van een hapje en een drankje.

Maar de opvallendste deelnemer is dus Kevin. Hij start op 23 december om 6.30 uur op ‘t Zand in Brugge om – als alles goed gaat – om 19.30 uur ten laatste terug aan te komen na een looptocht van 120 kilometer.

“Het idee ontstond al ergens vorig jaar toen bekend raakte dat De Warmste Week naar Brugge zou komen”, zegt Kevin. “Als brandweerzone wilden we iets doen. Het loopgedeelte kwam al snel aan bod en toen iemand zei dat het leuk zou zijn dat iemand de volledige afstand zou lopen, werd er meteen in mijn richting gekeken.

Grote uitdaging

“Het is zeker een grote uitdaging”, beseft de brandweerman. “Ik heb weliswaar de nodige ervaring als ultraloper. In juni deed ik nog een parcours van 107 kilometer met 5.400 hoogtemeters in Oostenrijk. Die hoogtemeters zal ik nu niet hebben, maar de afstand is wel een stuk langer en vooral: er is de tijdsdruk. Dus ja, er is zeker gezonde stress. Al zie ik het vooral als een grote uitdaging. Het feit dat ik nooit alleen zal lopen en de ‘trekker’ wordt van collega’s die onderweg inpikken, zorgt wel voor extra motivatie. Het zal zéér zwaar worden, maar hopelijk toch ook genieten mét goede afloop”, besluit Kevin met de glimlach.

Zonder tegenslag zal Kevin op ‘t Zand opgewacht worden door enkele honderden brandweerlui uit heel Vlaanderen die tijdens een fakkeltocht naar het plein afzakken om de laatste lopers een warm welkom te heten. (MM)