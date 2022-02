De testkaravaan houdt komende lente ook halt in Avelgem

Van 4 tot 30 mei kampeert de testkaravaan met een vloot elektrische fietsen in de gemeente. Inwoners kunnen zich binnenkort inschrijven om deel te nemen en krijgen op die manier een unieke kans om zich met een speedpedelec of elektrische bakfiets te verplaatsen. “Dit project past mooi binnen de plannen om extra in te zetten op veilige fietsverbindingen”, klinkt het bij burgemeester Lut Deseyn.

Met ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’ bouwt het provinciebestuur West-Vlaanderen verder op het succes van de campagne ‘De testkaravaan komt eraan!’ waarbij werknemers uit verschillende bedrijven elektrische fietsen en andere duurzame vervoermiddelen kunnen uitproberen voor hun woon-werkverkeer.

De testkaravaan richt zich nu op lokale inwoners en passeert dit jaar door Tielt, Oostkamp, Ruiselede, Torhout, Staden en Avelgem, waar ze halt houdt van 4 tot 30 mei.

Gedurende twee perioden van een tiental dagen kan je gratis een fiets uitproberen uit de vloot van 20 elektrische fietsen, vijf elektrische bakfietsen en 15 speedpedelecs. Die laatste halen een snelheid van 45 kilometer per uur, de andere ongeveer 25 kilometer per uur.

Het is de eerste keer dat Avelgem de kans krijgt om aan zo’n campagne mee te werken.

“Ik ben benieuwd hoe de inwoners erop zullen reageren”, vertelt burgemeester Lut Deseyn (gbA-Gemeentebelangen). “Maar volgens mij wordt het een succes, vooral door de soort fietsen die wordt aangeboden. Jonge gezinnen kunnen bijvoorbeeld een elektrische bakfiets testen. Bovendien heeft niet iedereen de mogelijkheden om zich zo een fiets aan te schaffen, zeker de duurdere speedpedelecs zullen op veel interesse kunnen rekenen.”

Fors geïnvesteerd

De burgemeester merkt op dat er meer fietsers in het straatbeeld te zien zijn. “En daar zitten ondertussen heel wat elektrische exemplaren tussen.”

“De campagne rond de testkaravaan past binnen onze plannen om extra in te zetten op veilige fietsverbindingen. We hebben de voorbije periode fors geïnvesteerd in goede en fietsvriendelijke trajecten tussen de deelgemeenten en het centrum van Avelgem. En daar willen we de komende jaren verder op inzetten.”

Een eerste groep kan de fietsen uittesten vanaf 4 mei, op 16 mei start een tweede ronde voor andere inwoners.

De inschrijvingen starten op maandag 7 februari. Wie wenst deel te nemen kan zich aanmelden op www.testkaravaan.be, via ‘De testkaravaan komt naar jouw gemeente!’. (Levi Verbauwhede)