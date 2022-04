De Stroom in Kortrijk biedt ‘Buitenkans’ voor jongeren met autisme

Vrijetijdsorganisatie De Stroom pakt uit met een nieuw project voor jongeren met autisme. Met ‘Buitenkans’ wil men die 12- tot 18-jarigen uit Zuid-West-Vlaanderen samen de natuur laten beleven.

Renzo Clevers uit Heule startte eind september als jeugdwerker bij De Stroom, een vrijetijdsorganisatie voor personen met een beperking. Samen met een groep vrijwilligers staat Renzo in voor de opvolging van Buitenkans, een nieuw project waar jongeren met autisme en een normale begaafdheid de wijde wereld intrekken en de natuur gaan ontdekken.

Nerdland Safari

“Dat zien we heel breed”, stelt Renzo. “Een eerste activiteit was deze week een opruimactie in De Gavers. Volgende week trekken we naar een planetarium en de week erop doen we de Nerdland Safari van Lieven Scheire en Peter Berx in Wevelgem. Er zijn nu de komende week enkele activiteiten meer door de paasvakantie. In mei gaan we naar Brugge om er te varen in de milieuboot. Het is de bedoeling om doorheen het jaar maandelijks een activiteit te organiseren. We willen ook zoveel mogelijk samenwerken. Zo zijn er al samenwerkingen met JNM (Jeugdbond Natuur en Milieu) en kijken we of we samen met Natuurpunt iets kunnen doen.” Renzo denkt bijvoorbeeld aan boomplantingen of een bosspel. “Bij de vogeltelling kunnen we eventueel een vogelkenner uitnodigen.” Er wordt gekozen om de activiteiten te laten plaatsvinden in kleine groepjes van maximum acht jongeren, maar dat kan in de toekomst misschien evolueren.

Projectmiddelen

Buitenkans is een project dat tot stand kwam met projectmiddelen van het Agentschap Jeugd en media. Er is een samenwerking met WVA Ieper, Oranjevrijetijdspunt in Brugge en Meetjesland.

De eerste maanden ging Renzo op zoek naar het bestaande aanbod binnen De Stroom en hij keek waar er nood aan was. “Hier kwamen jongeren met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) met een normale begaafdheid sterk naar voor. Ze zochten laagdrempelige activiteiten waar een structuur aangeboden wordt. Met Team A hadden we al een volwassenenwerking voor mensen met autisme, maar we werkten nog niet met jongeren.

Ze weten vooraf welke medewerker of vrijwilliger er zal mee zijn. We werken met en zoeken nog altijd naar vrijwilligers die zich geroepen voelen.

Naar buiten

“We dienden dus een project in waar we die jongeren konden toeleiden naar de natuur. Met corona gingen we immers allemaal de natuur in, maar jongeren met autisme kregen hier weinig kans toe en zaten vaak in een kamertje te gamen. Het accent lag er op dat we naar buiten moesten!” Het project zorgt voor een aanbod van twee jaar. “Het is echter de bedoeling dat het duurzaam verdergezet wordt.”

Jongeren die interesse hebben kunnen contact opnemen met renzo.clevers@destroom.be.

“Ze kunnen gewoon instappen. We doen enkel vooraf een kennismakingsgesprekje, zo leren ze me vooraf kennen: ook belangrijk!” (EDB-foto EDB)