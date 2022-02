De Stoeten Ostendenoare neemt afscheid van Arno met dubbel gevoel, burgemeester Tommelein veroordeelt actie

De Stoeten Ostendenoare neemt op zijn manier afscheid van Arno, na zijn laatste optreden in het Oostendse Kursaal gisterenavond. Op de wandvullende muurschilderij met Arno’s portret door de Engelse kunstnares Helen Bur op de zijmuur van het Oostendse stadhuis bracht De Stoeten onderaan graffitigewijs het anarchieteken aan.

In de begeleidende brief neemt de actiegroep met een dubbel gevoel afscheid van de zanger. Ze willen hem bedanken voor al het moois dat hij gaf, maar vinden het jammer dat hij volgens hen vervreemd is van zijn roots.

“We hadden liever gehad dat je de gewone charlatan gebleven was. Je ontving de titel van ereburger en ging zelfs op audientie bij de koning”, zeggen ze in hun brief. “Daarom hebben we je muurschildering aan het stadhuis bijgewerkt met Arno met de a van anarchist. We gaan dit blijven doen zodat ze in Oostende je roots niet zouden vergeten.”

“Wansmakelijk”

Stad Oostende betreurt dat het eerbetoon aan de iconische zanger ontsierd wordt en veroordeelt de actie. De politie onderzoekt de zaak. “Niet voor het eerst brengt De Stoeten Ostendenoare vernielingen aan op het openbaar domein in Oostende. De politie onderzoekt de zaak en zal een pv opstellen. We zijn trots op onze ereburger Arno, die uiteraard vrij is om te gaan en staan waar hij wil. Als stadsbestuur veroordelen we deze wansmakelijke actie”, aldus burgemeester Bart Tommelein.