De Stoete Ostendenoare slaat toe op Theater aan Zee

Op klaarlichte dag heeft de actiegroep De Stoete Ostendenoare toegeslagen. Er werden twee affiches aangebracht op kunstwerken.

Maandagmorgen sloeg de actiegroep een eerste keer toe aan het grote kunstwerk van Hellen Bur aan het stadhuis. Daar werd een affiche gekleefd. Later gebeurde hetzelfde aan de Drie Gapers. De affiche In Memoriam ‘Hypocrisie aan Zee’ #HAZ2009 werd gemaakt door de actiegroep in 2009 en verspreid op Theater aan Zee.

De affiche toont Arno en het opschrift ’n stoete ostendenoare’ en een foto van Leopold 2 en het woord ‘bloedkoning.’ Nu werd de oude affiche weer bovengehaald. De actie was gewaagd want ze werd uitgevoerd op klaarlichte dag. In een korte mededeling liet de actiegroep weten dat het een eerbetoon was : “Arno: je blijft in ons hart.”