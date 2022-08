‘De Stoel’ blijkt een meevaller te zijn

De Lendeleedse editie van ‘De Stoel’ blijkt een succesformule te zijn tijdens de vakantie. Astrid Verschuere en haar zoon Felix Kemseke uit de Oudstrijderslaan waren de winnaars van 31 juli. “Maar zoon Felix, de jongste uit ons gezin, mocht van mij en mijn dochter Fauve in de stoel gaan zitten”, zei Astrid.

Astrid nam op zondag 31 juli met dochter Fauve (13) en zoon Felix (10) deel aan De Stoel. “Mijn man Thomas Kemseke was er niet bij die avond. Het was onze tweede deelname al”, zegt Astrid. “Toen we die zondag op Facebook keken, herkenden we niet onmiddellijk de locatie waar ‘De Stoel’ stond. We moesten ook een LP meenemen maar dat was geen probleem omdat we een verzameling van wel 1.000 LP’s in huis hebben. Was het aan de bib, aan de site Nelca? We wisten het niet. We fietsten dan maar richting site Nelca en sloegen in de Stationsstraat eerst een weggetje rechts in, achter de Spar-winkel. Daar zagen we niet ver van het Wonderwoudje ‘De Stoel’ staan en we waren er ook als eerste met het juiste voorwerp. Met de andere gezinnen die aan de zoektocht hadden meegedaan konden we nog even genieten van de grabbelton met allerlei lekkers in. Een mooi initiatief.”

Het idee om een Lendeleedse editie van ‘De Stoel’ in juli en augustus te organiseren ontstond op een ‘zotte morgen’ in het brein van Hilde Verhamme en Wim Dierick van de vrijetijdsdienst. Concept? 8 keer om 19 uur ‘De Stoel’ op een locatie ergens in de gemeente plaatsen en op de Facebookpagina erbij vermelden welk voorwerp de deelnemers mee moeten brengen. Iedereen die dat wil kan zich dan snel naar deze locatie begeven. De eerste die eraan komt mag De Stoel ook meenemen naar huis.

“En dat slaat aan bij de Lendeledenaren”, zegt Hilde Verhamme. “Die vier keren in de maand juli kwamen daar ongeveer 20 gezinnen per keer op af. Het is een gezellig familiegebeuren geworden. De mensen die erop afkomen blijven vaak ook nog wat napraten. Je kan nog 3 keer meedoen met De Stoel: op donderdag 11, zondag 21 en woensdag 31 augustus. Kijken op de Facebookpagina van de gemeente om 19 uur is de boodschap.” (IB)