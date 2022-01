De sterren staan gunstig voor West-Vlaanderen: astroloog Bert laat licht schijnen op 2022

Is het einde van de pandemie in zicht? Krijgen we straks een mooie zomer? En hoe goed scoren onze West-Vlaamse sportteams? We vroegen het aan parapsychologisch consulent Bert Glorieux uit Wevelgem. Op basis van astrologische en numerologische analyses schetst hij een beeld van wat we de komende twaalf maanden mogen verwachten. “We krijgen een mooie zomer en Yves Lampaert gaat een sterk jaar tegemoet.”

Wat brengt het komende jaar? Met die vraag trokken we vorig jaar naar een kaartenlegster uit Brugge, maar achteraf bleken haar voorspellingen niet allemaal even accuraat. Dus klopten we nu aan bij haar collega Bert Glorieux uit Wevelgem, die met astrologie, numerologie en verschillende kaartlegtechnieken een zo goed mogelijk antwoord probeert te bieden op de vragen van zijn klanten.

Wanneer we hem vragen naar een algemene tendens valt hij meteen met de deur in huis: “Op numerologisch vlak komen we met 2022 terecht in een 6-jaar. Mensen gaan zich massaal verenigen als antwoord op de polarisering en onvrede die onze maatschappij vorig jaar in de ban hield. Die harmonische energie is typisch voor het getal 6. Ook op politiek vlak betekent dit meer vruchtbare samenwerkingen die de basis kunnen leggen voor goeie hervormingen.”

COVID en de zon

Raken we eindelijk van corona verlost?

“Er staan nog steeds veel planeten in het zesde huis in de horoscoop van België. Dit horoscoophuis staat gelinkt met de gezondheid van de bevolking. We mogen ons nog aan lastige periodes verwachten. De echte bevrijding van corona zit er nog niet in, ook de maatregelen blijven aanwezig in ons leven. In de tweede helft van 2022 komt hier stilaan verandering in. De nadruk ligt op het onder controle krijgen van het virus, met positieve gevolgen voor de economie. Desondanks de beperkingen, zal de bevolking een vrijer gevoel ervaren. Dat komt door de invloed van het dierenriemteken Waterman, waar de planeet Saturnus doorloopt.”

Volgt er nog een nieuwe harde lockdown?

“Op deze vraag heb ik een uurhoek getrokken, maar ik krijg geen signalen te zien dat er een harde lockdown in het verschiet ligt. De planeet Mars laat namelijk een stevige indruk na, die wijst op de woede van de bevolking waar de politiek steeds meer rekening mee zal houden. Het is ook duidelijk dat het voorjaar pittig wordt, maar extreme maatregelen zijn niet meer aan de orde.”

De frustraties van de bevolking zullen ons van een harde lockdown behoeden

Krijgen we een mooiere zomer dan vorig jaar?

“Er liggen geen watertekens in de buurt, dat is een positief signaal. We mogen dit jaar een aangename zomer verwachten met de focus op warme temperaturen én stabiele weersomstandigheden. De wisselvalligheid en het kwakkelweer van 2021 blijft grotendeels achterwege. De horeca zal hierdoor floreren, een welgekomen trend na de financiële katers van de afgelopen twee jaren. Een bijkomend gevolg is dat de tewerkstellingsgraad opnieuw een boost zal krijgen, toch zeker tijdens de zomermaanden.”

Meer centen

Zwelt het toerisme in West-Vlaanderen daardoor weer aan?

“Ja, door de fijne zomer zullen de West-Vlamingen vaker ter plaatse blijven, dat blijkt uit de uurhoek. De dagjestoeristen zullen de hele zomer lang talrijk aanwezig zijn. Opnieuw spelen andere factoren een belangrijke rol: het feit dat de coronamaatregelen tijdens de zomermaanden op een laag pitje zullen staan, zal een goede zaak zijn voor het toerisme.”

Wordt het opnieuw een bewogen jaar op vlak van lokale politiek? Afgezette burgemeesters, schepenwissels…

“Tussen half april tot eind mei zullen er verschillende schandalen boven water komen. Het wordt duidelijk dat er nog steeds rotte appels in het systeem zitten. Dit dringt zelfs door tot op het nationale niveau. Afzettingen zijn niet meteen aan de orde, maar bepaalde wissels zullen zich wel opdringen, omdat de politieke situatie anders geblokkeerd raakt. Laat ons niet vergeten dat we nu net in een energieflow zitten waar de focus ligt op verbondenheid.”

De gunstige invloed van Jupiter zorgt voor meer ingevulde vacatures

Wat mogen we op economisch vlak verwachten?

“De economie zal het in de eerste helft van het jaar nog moeilijk krijgen. Maar de zomer en de periode erna belooft veel goeds. Het vermogen van de bevolking zal toenemen, ook de beurzen zullen opleven. De gewone mens krijgt weer zuurstof en kan zichzelf iets meer veroorloven. We zullen er dus wel in slagen om onze positie weer te versterken.”

Raken de vele openstaande vacatures in onze provincie eindelijk ingevuld?

“De invloed van de planeet Jupiter is wel heel gunstig. Wanneer ik kijk naar de openstaande vacatures in West-Vlaanderen, dan krijg ik wel door dat deze ingevuld zullen raken. De vooruitzichten zijn alvast positief.”

Resulteert dit dan ook in weinig faillissementen?

“Ik merk niet dat het van die aard zou zijn dat we het ergste moeten verwachten. Ik merk wel dat er nog heel wat naar boven moet komen. Dit gaat ook over bedrijven die nu nog net het hoofd boven water kunnen houden. De echte financiële schade zal dit jaar opgemeten worden maar de overheid weet waar nodig wel nog bij te springen. Het feit dat er wel goede economische vooruitzichten zijn, zorgt ervoor dat erger zal voorkomen worden. Het ene faillissement zal dus niet volgen op het andere. Het zal opnieuw de goede weg opgaan. Er zullen natuurlijk wel faillissementen zijn, maar niet in die orde dat het dramatisch wordt. We gaan weer een positievere trend tegemoet.”

Mooi sportseizoen

Tot slot de sport. Wint Yves Lampaert dit jaar wél een klassieker?

“Zowel op basis van de uurhoekastrologie alsook op basis van psychometrie (het invoelen op foto’s, red.) merk ik dat het een heel sterk jaar wordt voor Yves. Hij staat in zijn kracht en het ontbreekt hem zeker en vast ook niet aan motivatie. We mogen verwachten dat hij een klassieker zal winnen.”

Goede vooruitzichten voor voetbal en basketbal, maar volleybal doet het iets minder

Hoe zullen de West-Vlaamse topclubs Club Brugge, Knack Roeselare en Filou Oostende het doen?

“Club Brugge gaat opnieuw een goed jaar tegemoet. De mooie prestaties stapelen zich op en de supporters zullen stralen. Toch krijg ik door dat er nog een ploeg is die tot op het einde voor spanning zal zorgen, maar ik zie Club wel heel sterk overeind blijven. Ook de volleyballers van Knack Roeselare weten zich staande te houden, al wordt het een zeer wisselvallig seizoen, zeker niet hun beste. Er is zelfs sprake van interne verschuivingen en veranderingen naar posities en spelers toe, die noodzaak zal zich opdringen. Over het algemeen dus geen extreem gunstige tendens. De vooruitzichten voor basketclub Filou Oostende zijn wel goed, met dank aan hun enorm ambitieuze spelersgroep.”