De Statie Sijsele zamelt speelgoed, kledij en andere spullen in voor geefplein

Vzw De Statie organiseert op zaterdag 4 februari voor de vierde keer een ‘Geefplein’ in parochiaal centrum De Kring in Sijsele, van 10 uur tot 16 uur.

“Een geefplein is een soort rommelmarkt waar je je portemonnee niet voor nodig hebt”, legt initiatiefnemer An Vannevel uit. “Je neemt gratis de spulletjes mee die je kan gebruiken. Waar al die kledij, boeken, speelgoed en andere zaken vandaan komen? We organiseren inzamelmomenten waarop je nog bruikbare spullen kan afleveren. Die hebben nog plaats op 21 en 25 januari (van 13.30 tot 16.30 uur) en op zondag 29 januari (van 10 tot 12 en van 14 tot 16 uur). We willen hiermee ingaan tegen de wegwerpmaatschappij. De bar is bovendien doorlopend open, dus kom gerust langs.” (PDV)