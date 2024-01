De sportprijs 2023 is voor KVC Ardooie

De voetbalfamilie is nog eens in feeststemming. Tijdens de nieuwjaarsreceptie kreeg KVC Ardooie de sportprijs 2023, die uitgereikt werd door de gemeentelijke sportraad.

Dit jaar was de oogst aan genomineerden voor deze trofee bijzonder groot. “De toekenning van de titel aan KVC Ardooie heeft daardoor nog meer glans”, hoorden we bij de sportdienst. De eerste ploeg van KVC Ardooie promoveerde in juni naar eerste provinciale. In de geschiedenis van de voetbalploeg vinden we nooit eerder dergelijke promotie terug. Voorzitter Marc Cappelle mocht dan ook een mooie trofee in ontvangst nemen. En er was eveneens een kersje op de taart. De jeugdploeg van KVC, meer bepaald de U17, werd op het einde van vorig jaar afgetekend kampioen in zijn reeks. (foto JM)