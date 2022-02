De Speelplekke trakteert vzw Thus op etentje

Zaakvoerster Bianca Nevejans van Spellenwinkel De Speelplekke organiseerde in november opnieuw een gezelschapsspellenmarathon. De opbrengst gaat steeds naar een goed doel en deze keer werd gekozen voor vzw Thus. Met die opbrengst trakteerde de zaakvoerster de vzw op een etentje.

De Speelplekke uit Poperinge organiseerde afgelopen november voor de derde keer op rij een gezelschapsspellenmarathon.De actie wordt telkens aan een goed doel gekoppeld. “Ons goede doel was de recent opgestarte vzw Thus Poperinge. De vzw staat voor thuis, een warme en huiselijke omgeving waar mensen met een psychische kwetsbaarheid terechtkunnen en zichzelf mogen zijn, kunnen babbelen met lotgenoten, zichzelf kunnen ontplooien met hun eigen sterktes en kwaliteiten. Binnen de vzw ben ik actief als ondersteunende buddy”, zegt zaakvoerster Bianca Nevejans.

Uit isolement

Met de opbrengst van de marathon trakteerde De Speelplekke vzw Thus op een etentje. “Naast de oprichters Patrick Samyn en Ingrid Ruckebusch, waren onder andere ook de mensen die steun vinden bij vzw Thus aanwezig. We trokken naar restaurant Palace. Daar hebben we lekker gegeten en gezellig kunnen babbelen. Naast een lekker etentje betekent zo’n namiddag voor hen ook een dag waar ze uit hun isolement worden gehaald. Op dagen waar wij hen opvangen, kunnen ze zichzelf zijn en kunnen ze eens hun hart luchten. Organisaties zoals ‘Thus’ zijn zeker noodzakelijk in onze maatschappij, dat is nu na 2 jaar corona zeker bewezen.”

Vrijwilligers welkom

Vzw Thus is nog steeds op zoek naar vrijwilligers en op donderdag 3 februari wordt een inloopmoment georganiseerd. Van 9 uur tot 17 uur kan je doorlopend bij vzw Thus terecht in de Engelstraat 13 in Poperinge. (LB)