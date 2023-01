De Spartastappers staan aan kop bij de wandelclubs in West-Vlaanderen

Als de Spartastappers op 21 januari hun Moezeltocht organiseren, zullen ze aan de deelnemers terecht een Moezelwijntje serveren. “We doen dit niet alleen naar aanleiding van de eerste grote wandeling van 2023. We staan ook op de eerste plaats van de rangschikking van wandelclubs in West-Vlaanderen”, zegt voorzitter Walter Demuynck.

Een Moezelwandeling in Ardooie, aan de oever van de Roobeek en de Waterbek? “Al ruim tien jaar gaan we met onze Spartastappers wandelen aan de Moezel. We zijn dan te gast bij wijnboer Christian. Zo is er een hechte band ontstaan. In al die jaren komt hij ook eens naar Ardooie. In 2012 trok deze Moezelwandeling hier meer dan 1.500 wandelaars en elk jaar hebben we met deze Moezelwandeling een succesvolle opener gekend van ons wandeljaar”, aldus Demuynck.

Gratis wijn

Op 21 januari zal de bevriende wijnboer er opnieuw zijn en samen met hem serveren de organisatoren een gratis wijntje voor alle wandelaars. Starten kun je hier aan de Ark tussen 7 en 15 uur. Er zijn diverse afstanden van zes kilometer tot 23 kilometer.

Alle deelnemers komen voorts in aanmerking om een reis naar de Moezel te winnen. “We verloten twee Moezelreizen voor een persoon met twee overnachtingen in het gezellig Moezelhotel Rebstock in half pension.”

Na de wandeling is de Ark de gezellige ontmoetingsplaats voor wandelvrienden uit heel Vlaanderen, waar ze kunnen klinken op het nieuwe wandeljaar dat hier ingezet wordt. “Onze wijnboer zorgt in elk geval voor een ruim assortiment wijn uit de kelders aan de Moezel.”

Topclub

De Spartastappers hebben nog een tweede reden om het glas te heffen tijdens deze Moezeltocht. De Vlaamse wandelfederatie ‘Wandelsport Vlaanderen’ heeft een rangschikking opgemaakt van de aangesloten clubs. Op basis van ons aantal leden, 551, zijn we met de club ingedeeld in Groep 1. “Door deel te nemen aan wandelingen overal in Vlaanderen kunnen we punten verdienen voor de rangschikking. Aangezien we deelnemen aan vele wandelinitiatieven met heel wat van onze leden hebben we een eerste plaats in West-Vlaanderen en een vierde plaats over heel Vlaanderen.”

In eigen gemeenten verzorgen de Spartastappers zeven wandelingen. “In 2022 kwamen er 8.456 wandelaars aan de start niettegenstaande er nog coronahinder was. Zo dragen we bij tot de, sportieve uitstraling van Ardooie.”

Het bestuur bestaat uit voorzitter Walter Demuynck, Dany Vanhalewyn, Carine Galle, Ronny Casier en Filip Savat. (Jan Maeseele)