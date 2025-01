De Spar brengt een uniek verzamelstuk uit: “Album met stickers over het rijke verleden van Lichtervelde”

Spar Lichtervelde start op 9 januari met de actie ‘Verzamel Historisch Lichtervelde’. Voor deze actie werd een album ontwikkeld door de heemkundige kring, waar 175 stickers over Lichtervelde kunnen in verzameld worden.

“Lichtervelde koestert een rijk verleden”, vertelt Dries Dekeersgieter van de heemkundige kring. “De winkel wil dit dan ook op een heel laagdrempelige en mooie manier onder de aandacht brengen. Acht weken lang kunnen de klanten sparen voor een serie van 175 stickers die een interessant overzicht geven van de Lichterveldse geschiedenis. De stickers kunnen verzameld worden in een prachtig album.”

De 175 stickers werden verdeeld over verschillende onderwerpen. “Vervolgens werd gewerkt aan het verzamelalbum waarin voor ieder onderwerp een inleiding te vinden is en voor ieder te plakken sticker een korte beschrijving te lezen valt. We zijn ervan overtuigd dat dit prachtige album zeer gewild zal zijn in de gemeente en hopen dat het een mooie plek krijgt in de boekenkast.”

Het stickeralbum komt er op initiatief van de Spar. “We zaten al enkele jaren met het idee om iets te doen over de gemeente Lichtervelde. Vroeger hadden ze met de Spar nog een stickeractie gedaan met het voetbal en dit was zeer positief onthaald, daardoor zijn we op zoek gegaan naar een ietwat gelijkaardige actie”, zegt Lien Veryser van de Spar. “We weten dat de inwoners van Lichtervelde veel belang hechten aan de geschiedenis. Voordat we dit project toezegden, namen we contact op met de heemkundige kring van Lichtervelde of zij het zagen zitten om zich te ontfermen over de inhoud van het boek. Wij willen hen alvast bedanken voor hun medewerking en enthousiasme.”

Drie gratis stickers

De promotie startte bij de Spar op donderdag 9 januari met het ophalen van een gratis stickerboek. “Bij iedere besteding van 10 euro aan boodschappen wordt een set van drie stickers gratis gegeven. Er is een grote hoeveelheid albums gedrukt, maar op is op. De actie loop in de winkel tot en met begin maart.”