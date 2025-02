De sociale kruidenier De Vaart -St Vincentius klinkt het jaar in met een nieuwjaarsbrief

Normaal leest men voor het nieuwe jaar een nieuwjaarsbrief voor aan peter en meter. Wim Debonne (71), voorzitter van de sociale kruidenier De Vaart -St Vincentius te Kortrijk doet dit op een unieke wijze. “We zijn immers met zo’n 35 vrijwilligers en hun partners die deze nieuwjaarsbrief voordragen aan meer dan vijftig peters en meters… We noemen ons ‘De Vaarters’”, zegt Wim.

Vzw De Vaart bestaat 25 jaar en is gelegen in Deelfabriek te Kortrijk. Elke week verdelen ze 3.000 kg voedsel, goed voor het helpen van 300 gezinnen. In tien jaar is hun hulpcapaciteit vertienvoudigd.

De nieuwjaarsbrief begint met ‘Beste meters en peters…’ en eindigt met ‘…vanwege jullie petekinderen van De Vaart.’ Daarin dankt de voorzitter de ‘Dragers’ “Enkel als wij als vrijwilligers ‘gedragen’ worden kunnen we kwetsbare gezinnen op onze beurt dragen.” De Vaarters danken iedereen die betrokken zijn en hen steunen om de mooie realisaties van ‘de sociale kruidenier’ kan bewerkstelligen. “Er zijn er te veel op te noemen. Zonder hen kunnen we onze VZW op termijn gewoon niet draaiende houden”, zegt Debonne.

De Vaarters weten en beseffen dat ze (slechts) een aanvulling zijn van wat officieel bestaat aan instanties die armoede moeten tegengaan. “We lossen het armoedeprobleem niet op, maar we willen met onze vijfendertig vrijwilligers blijven samenwerken om de wereld rondom ons leefbaarder te maken”, aldus de voorzitter.

Meer info: Vzw De Vaart is gelegen in Deelfabriek-Rijkswachtstraat 5, 8500 Kortrijk – Wim Debonne: 0475 70 36 87 – E-mail:de.vaart@outlook.be– website:https://de-vaart-kortrijk-voedselbedeling.be