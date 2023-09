‘De Sneeuwuil’ ingehuldigd als vredessymbool en ter herdenking 22ste Bataljon uit Québec dat in WOI in de Westhoek onze vrijheid verdedigde

Op de site bij het Canadese WOI-gedenkteken bij de abdij van de Catsberg (Mont des Cats in Frankrijk) werd een bijzonder beeldhouwwerk onthuld. De ‘Sneeuwuil van Vrede’ is een creatie van de Canadese kunstenares Marie-Josée Leroux. Het roept de herinneringen op aan de vele gesneuvelden van het Canadese soldaten van het 22ste Bataljon uit Québec, die ook hebben gestreden om onze vrijheid in Passendale en Ieper.

In 1930 werd een herdenkingsteken bestaande uit 12 gedenkplaten opgericht op de muur van de abdij van Mont des Cats in Frans-Vlaanderen. Het brengt hulde aan de militairen van de Grote Oorlog, in het bijzonder aan de soldaten van het 22ste Frans-Canadese Bataljon. Van de 420.000 Canadese soldaten die tijdens WOI streden op Frans en Belgisch grondgebied lieten er bijna 60.000 het leven. Dit 22ste Bataljon, uit Franstalig Québec, verdedigde ook de vrijheid in onze regio. De Franse vereniging Association Godewaersvelde Histoire et Patrimoine heeft zich tot taak gesteld om de site met de tuin, die uitnodigt tot rust en sereniteit, op te knappen en op te waarderen. François Vandycke maakt deel uit van deze vereniging en zette er mee zijn schouders onder. Als vicevoorzitter van de Orde Driekoningen engageert François zich ook voor grensoverschrijdende initiatieven tussen de Westhoek en Noord-Frankrijk die het sociaaleconomische en culturele leven een boost te geven.

De ‘Sneeuwuil van Vrede’ van de Canadese kunstenares Marie-Josée Leroux is alvast een nieuwe, maar serene blikvanger op de site. “Dit is mijn weergave van een sneeuwuil, de vogel die symbool staat voor Québec”, zegt Marie-Josée. “Een symbool van vrijheid waarvan de witheid doet denken aan onze noordelijke landen. De sneeuwuil is een majestueuze en gerespecteerde vogel. Ik koos ervoor om hem af te beelden terwijl hij de vlucht neemt, zijn lichaam klaar om van de grond los te komen. Zijn grote vleugels staan symbool voor vrede, een vrede die slechts door grote inspanningen werd verkregen.”

Daniël Leroy, voorzitter Orde Driekoningen: “De Orde Driekoningen zal samen met PROFFF, de vereniging voor leraren Frans in Vlaanderen, speciale aandacht besteden aan de herdenking van het 22ste bataljon door een luik van de jaarlijkse haikuwedstrijd te besteden aan ‘Haiku’s voor Vrede’ met de Sneeuwuil als symbool voor Vrede. Scholen die interesse hebben om deel te nemen aan deze wedstrijd vinden vanaf 1 oktober concrete informatie op www.concourshaiku.org.”