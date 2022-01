De Smoetstutte krijgt cheque van 1.000 euro van Wit-Gele Kruis

De sociale kruidenier De Smoetstutte heeft sinds zijn opening in juli al een klantenbestand van honderd mensen en/of gezinnen opgebouwd. Het project valt duidelijk in de smaak. Het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen vzw heeft aan het project ‘De Smoetstutte’ de voorkeur gegeven voor het toekennen van een gift van 1.000 euro.

“Hoewel nog niet iedereen van deze mensen de eerste keer de weg naar De Smoetstutte heeft gevonden, kan je wel stellen dat we onze start niet gemist hebben”, begint Stijn Ramboer, schepen van Sociale Zaken (Vooruit). Al zo’n vijftig gezinnen maken elke week gebruik van de sociale kruidenier in de Kerkstraat. “Het was meteen duidelijk dat we met de herverdeling van lokale, kwalitatieve voedseloverschotten een nood in onze gemeente konden lenigen.” Momenteel runnen een kleine tien vrijwilligers de sociale kruidenier samen met het Sociaal Huis. Iedere klant is er elke dinsdagavond van vier tot zes en vrijdagochtend van negen tot elf uur van harte welkom.

Op voorspraak van Kaat Depreitere, voormalig gemeenteraadslid en gewezen OCMW-voorzitter van CD&V Koekelare, gaat deze mooie gift richting De Smoetstutte. Deze schenking wordt integraal ingezet voor de klanten van de sociale kruidenier. "Met deze gift wordt wasmiddel aangekocht, een product dat duur is en iedereen toch wel nodig heeft", besluit Stijn Ramboer.

(BC)

Meer info: 051 58 10 01.