De Sjettebolle breit dekens voor kinderen in Gambia

In oc De Hazebrug in Sint-Juliaan kwamen de leden van De Sjettebolle weer samen voor hun jaarlijkse breimarathon. Deze keer werden dekentjes gebreid voor de kinderen in Gambia. “De voorbije vijftien jaar verstuurden we al zo’n 30.000 gebreide stuks”, vertelt Marijke Depoorter.

Marijke Depoorter (64) was 18 jaar het gezicht aan de toonbank van haar breiwinkel Casa Di Lana in Poelkapelle. Haar hobby was en is nog altijd breien. Zo gaf ze onder andere workshops voor Femma, Ferm en verschillende dienstencentra. In 2005 besloot ze haar eigen breiclub op te richten. Het werd een succesverhaal en haar hobby werd haar beroep toen ze in 2007 Casa Di Lana opende in de Houthulstseweg.

“Ook de maandelijkse bijeenkomsten van de breiclub werden steeds populairder”, blikt Marijke terug. “We groeiden van 20 naar 50 leden die maandelijks op de eerste en derde maandag van de maand in twee schiften in de namiddag en ’s avonds de naalden kruisten in het Poelkapelse Dorpshuis. Nu doen we dat enkel nog in de namiddag. We breiden sjerpen, sjaaltjes, mutsen, truien, sokken, handschoenen, dekentjes, thuisdecoratie… Je kon het niet bedenken of we breiden het. Ooit breiden we zelfs een fiets toen de Ronde van Frankrijk door Poelkapelle passeerde.”

Breiclub De Sjettebolle heeft ook al jaren de traditie om een breimarathon te organiseren voor het goede doel. “Daarvoor kunnen we telkens rekenen op meer dan honderd deelnemers”, vervolgt Marijke. “Na vijftien marathons verstuurden we al ongeveer 30.000 gebreide stuks. De fijne materialen gingen naar Gambia en de zwaardere materialen werden verstuurd naar Roemenië. Dit jaar maakten we dekentjes voor de kinderen in Gambia. Daarnaast organiseren we met de breiclub ook regelmatig wat ontspannende activiteiten, zoals een kerstfeestje of een groepsuitstap.”

Marijke Depoorter trekt op zondag 30 maart voor de laatste keer de deur van haar breiwinkel achter zich dicht. Ze is echter vastbesloten om met haar breiclub verder te gaan en er nog meer tijd aan te spenderen. (RB)