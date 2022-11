De Sint komt naar Tielt in een feestbus

Sta jij ook te popelen om de Sint te verwelkomen? Op zaterdag 19 november is het zover: dan maakt hij zijn blijde intrede in Tielt en de deelgemeenten. Op woensdag 23 november kan je bovendien naar de musical van de Spiekpietjes in Cultuurcentrum Gildhof.

Vorig jaar brachten de Sint en zijn pieten een bezoekje aan Tielt en zijn deelgemeenten in een cabrio, dit jaar opteert hij voor een heuse feestbus. Er wordt halt gehouden in Schuiferskapelle om 13.15 uur, in Tielt om 14 uur, in Kanegem om 15.15 uur en in Aarsele om 16 uur. In Tielt stopt hij aan de markt, in de deelgemeenten aan de kerk.

Bezorg de Sint alvast een onvergetelijke ontvangst en maak vanop de eerste rij mee hoe de circuspieten goocheltrucjes en gekke kunstjes opvoeren. Breng zeker ook je ingekleurde tekening mee die je op school kreeg, daar zal hij vast heel blij mee zijn. En de Sint heeft het beloofd: er is lekkers voor iedereen!

SPIEKPIETJESMUSICAL

Een sinterklaasshow in de Europahal is er niet meer, maar op woensdag 23 november kan je naar de Spiekpietjesmusical in Cultuurcentrum Gildhof. De titel is dit jaar: Paniek in de Speelgoedfabriek.

Daarnaast kan je je brief of tekening aan de Sint bezorgen via de Sintbrievenbus op het Alexianenplein. Elke brief wordt beantwoord!

Tickets voor de Spiekpietjesmusical via www.gildhof.be.