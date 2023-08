‘De Seuns’ organiseren een eigen dansfeest

Sinds de stopzetting van Confrérie De Griffioen en haar jaarlijks evenement ‘De 1.000’ was het een tijdlang raden waar de Heulse tweede en derde jeugd op vrijdagavond de dansbenen kan losgooien. De bekende Heulse vriendengroep ‘De Seuns’ springt in dat gat met een eigen dansfeest ‘Allez Heule,… Dansez’ in de Marendreef.

Zo’n 18 keer liet De Griffioen, in respectievelijke volgorde, de parking achter de Belfius, Hangar Debonné, de parking aan de kleine post of Muster volstromen voor z’n jaarlijkse ambiance-avond op de vrijdag van de Tinekesfeesten.

Toen in maart van vorig jaar bleek dat Muster wegviel als feestlocatie, liet de Confrérie zich ontbinden, en leefde de vrees onder de Heulse tweede en derde jeugd dat er voor hen voor het eerst in jaren geen ambianceavond meer zou zijn.

Goeie dansmuziek

De Heulse vriendengroep ‘De Seuns’, steevast aanwezig op de vele ambianceavonden, laat dat niet zomaar gebeuren en presenteert nu de allereerste editie ’‘Allez Heule,… Dansez’. “We mikken op een eenvoudige fuif met goede dansmuziek zoals wij die nog kennen uit onze jonge jaren”, zegt mede-organisator Ronny Claeys. Voor die muziek zorgt dj Chargebuzze.

Veel animo

Waar De Griffioen onder de noemer van ‘De 1.000’ een duizendtal gasten verwelkomde, houden De Seuns het in de Marendreef iets kleinschaliger met zo’n 200 tickets. Die tickets gingen vrijdag in de verkoop en vlogen letterlijk de deur uit. Na iets meer dan een uur waren kooplustigen er al aan voor de moeite. “Het is fantastisch om te zien dat er zoveel animo is voor ons evenement. Het is nog maar eens het bewijs dat Heule echt leeft. We hopen dat iedereen zich amuseert en we als werkgroep met een goed gevoel kunnen afsluiten,” besluit Ronny. (JF)