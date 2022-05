De Rozenkrans in Koksijde fusioneert en wordt vanaf 2023 Inspirant

Vanaf 2023 fusioneren alle entiteiten die zijn ontstaan uit een initiatief van de Zusters Dominicanessen in 1920 om kinderen met een mentale beperking op te vangen in Oostduinkerke onder de nieuwe naam vzw Inspirant.

Het gaat om het vrij orthopedagogisch centrum De Rozenkrans (Oostduinkerke), buitengewoon secundair onderwijs De Rozenkrans (Oostduinkerke) met vestiging De Nieuwe Poort (Nieuwpoort), BuSO De Strandloper (Oostduinkerke), de volwassenenwerking Rozenwingerd (Oostduinkerke), BuBaO Zonnehart en multifunctioneel centrum Rozenweelde (Aartrijke).

Naamsverandering

De fusie gaat gepaard met een naamsverandering van de entiteiten. Zo wordt in Oostduinkerke de campus voor kinderen en jongeren ‘Inspirant aan zee’ en de site voor volwassenen ‘Inspirant in ’t dorp’. “Met deze fusie bundelen we onze krachten en tillen we zorg en onderwijs naar een hoger niveau”, duidt Bert Van den Berghe, voorzitter van het bestuursorgaan.

“Bij Inspirant kunnen kinderen en jongeren met een (vermoeden van) beperking terecht voor buitengewoon kleuter-, lager en secundair onderwijs én voor dagopvang, verblijf, begeleiding, therapie, medische en pedagogische opvolging en nachtopvang. Je kiest voor één organisatie waar je van kleuter tot volwassene kan opgroeien en blijven wonen, binnen een gekende omgeving met vertrouwde begeleiders en leerkrachten.”

“We willen dat iedereen zich thuis voelt, in een warme familiale sfeer”, zegt algemeen directeur Nathalie Gyselinck. “We luisteren oprecht en werken nauw samen met ouders, familie en netwerk. Samen delen we de hoogtes en laagtes van het leven. Inclusief waar het kan en aangepast waar nodig.”

(MVO)