De Ronde Tafel 24 serveert op kerstavond 880 maaltijden aan Vierde Wereld Kortrijk

Op 23 december hebben leden van de serviceclub Ronde Tafel 24 Kortrijk samen met 27 vrijwilligers en enkele professionele koks van Syntra West 880 kerstmaaltijden bereid voor sociale hulpgroepen en -projecten en hulpbehoevenden in het Kortrijkse. De maaltijden worden op 24 december, kerstavond, verdeeld.

Op kerstavond komt traditioneel de familie samen om lekker te tafelen. Verschillende mensen onder ons moeten het met heel wat minder stellen. Daarom nemen de leden van de Ronde Tafel 24 Kortrijk reeds meer dan vijftien jaar de bereiding en verdeling van 850-900 kerstmaaltijden voor de Vierde Wereld en omgeving op zich.

“De Ronde Tafel wil de meest hulpbehoevenden in deze periode wat positiefs brengen”

Op 23 december startten de tafelaars, met de hulp van een aantal professionele koks, reeds in de vroege uurtjes met het bereiden van de maaltijden. De verdeling naar verschillende sociale hulpgroepen en projecten in het Kortrijkse, alsook de bedeling naar de meest hulpbehoevenden gebeurt door de leden van de Ronde Tafel Kortrijk op 24 december.

“Het is een project waarbij de leden van de Ronde Tafel ook de meest hulpbehoevenden in deze periode wat positiefs willen brengen”, aldus Tom De Niel, voorzitter van het Kerstmaaltijdencomité van de Ronde Tafel. “Dit uitgebreide project is slechts te realiseren met de hulp van alle tafelaars en uiteraard de hulp van chef Chris Alleman, zelf lesgever in de kook- en traiteurtechnieken aan Syntra, en zijn talrijke leerlingen die de tafelaars op de kookdagen bijstaan. Dit project is slecht mogelijk met de sponsoring van de verschillende ingrediënten voor het bereiden van de maaltijden, en uiteraard door de medewerking van Syntra West, waar we de keukens kunnen gebruiken. Langs deze weg willen wij de verschillende sponsors bedanken voor de steun en bijdrage aan het project. Mede dankzij hen zijn de kerstmaaltijden uitgegroeid tot een ongekend succes.”

3-gangen menu

Een menu wordt voor iedere hulpbehoevende samengesteld uit een voor- en hoofdgerecht en dessert. Het voorgerecht bestaat uit een stukje paté met veenbessenconfituur, het hoofdgerecht zijn kipfiletreepjes in een romige getomateerde Italiaanse saus, een mix van wintergroenten en gebakken Parijse aardappeltjes. Het nagerecht is een stukjes chocoladecakes van Petit Mélo.

“Sponsoring van ingrediënten en logistiek zijn voor de Ronde Tafel 24 een enorme steun. De producten die aangekocht dienen te worden, kosten de clubkas geld. Dit geld wordt gehaald uit een gala-avond. Dit jaar werd quasi alles gesponsord door verschillende bedrijven: groentjes en aardappelen werden gesponsord door d’Arta, chocolade door Vandenbulcke Chocolatier en paté van Paté De Beauvoorder. Met het ingezamelde geld van het fundraiser evenement worden nog een aantal andere, lokale projecten gesteund.”

De Ronde Tafel Kortrijk

De Ronde Tafel Kortrijk is een lokale serviceclub die zich inzet voor het ondersteunen van gemeenschapsinitiatieven en het creëren van positieve verandering in de regio. De club bestaat uit betrokken personen die hun tijd en middelen inzetten om een blijvende impact te maken in Kortrijk en omgeving.