De Roeselaarse werven (1): bereikbaarheidsadviseur Frederique Monteiro is hét centrale aanspreekpunt

Er wordt op heel wat plaatsen gewerkt in Roeselare. In onze reeks ‘achter de werven’ gaan we dieper in op de werven en de vele mensen die er mee te maken krijgen. Beginnen doen we met Frederique Monteiro, als bereikbaarheidsadviseur zorgt hij er mee voor dat ondanks de vele werken het verkeer toch zijn weg vindt.

De functie van bereikbaarheidsadviseur is nieuw. Een klein jaar is Frederique Monteiro (38) nu al actief, daarvoor werkte hij ook al drie jaar voor de stad Roeselare op de dienst inname openbaar domein. “Ik ben een geboren Roeselarenaar, groeide op in het Groenpark, maar woonde ook een tiental jaar in Staden. Maar nu zijn we terug met ons gezin, mijn echtgenote Evelien Quackelbeen en de dochters Elle (11), Heleen (9) en Ines (5) en wonen we in de Jacob van Maerlantlaan in Beveren.”

Brandjes voorkomen

Stad Roeselare ging op zoek naar een bereikbaarheidsadviseur omdat er tal van werven zaten aan te komen. “Ik vond dat wel iets voor mij. Ik werkte hier dus al een tijdje en had ook ervaring als vertegenwoordiger in de agro- en industriebouw.”

Door proactief te handelen, voorkom je ook heel wat problemen

Al lang voor de spreekwoordelijke spade in de grond wordt gestoken, start het werk van Frederique. “Vooraf ga ik al langs bij onder meer de handelaars in betrokken straten, om te peilen wat hun noden zijn, welke leveringsdagen ze hebben of ze met andere vragen zitten… We willen immers geen brandjes blussen, maar die voorkomen. Ik sta ook in contact met diverse diensten binnen de stad, maar ook met De Lijn. Daar weten ze bijvoorbeeld al perfect welke werken op onze planning staan voor het komende jaar en kunnen ze daar ook al rekening mee houden.”

Bijsturen

De werken aan de voorkant van de Sint-Michielskerk zijn ondertussen achter de rug, de aansluiting voor het warmtenet is daar al voorzien. “Dat is misschien wel het drukste punt van onze stad. We hebben de eerste dagen wat kleine zaken moeten bijsturen in de omleiding. Bij de start van de werken ben ik dan ook iedere morgen op post om te kijken hoe hetgeen we voor ogen hadden, ook daadwerkelijk zijn weg vindt. Die eerste dagen hebben ook de grootste impact. Hoewel we uitgebreid communiceren is nog niet altijd iedereen op de hoogte. Na enkele dagen kent iedereen wel de situatie en gaan sommige mensen ook een alternatieve route nemen.”

Werken brengen altijd wat overlast met zich mee, maar die tracht de stad tot het minimum te beperken. “Niet enkel handelaars en horeca worden goed gebrieft, ook de bewoners uiteraard. Het liefst doen we dat met een infovergadering, maar door corona verliep er veel digitaal. Niet ideaal natuurlijk, maar het is ook gelukt. In fungeer eigenlijk als het centrale aanspreekpunt als er werken zijn. Vroeger was dat er niet. Niet dat ik alle antwoorden kan geven, maar ik kan de vraagstellers wel in contact brengen met de juiste mensen bij ons.”

Frederique voelt ook veel begrip voor werken. “Het is altijd even door de zure appel bijten natuurlijk, maar die werken worden gedaan om problemen op te lossen. Vaak ook om wateroverlast te voorkomen. Als je dat ook goed communiceert, los je veel problemen op.”

Volk leren kennen

Ondertussen zijn ook de werken in de Arme-Klarenstraat gestart. Tegen begin volgend schooljaar zijn die zeker achter de rug. “Misschien al wat eerder, maar we houden daar een slag onder de arm. Je kan de weersomstandigheden natuurlijk niet voorspellen. In de Arme-Klarenstraat huizen met CREO en VMS ook onderwijsinstellingen, maar samen met die scholen hebben we de leerlingen zo goed mogelijk gebrieft. Via de Motestraat en Kermisstraat is er alternatief voor de fietser. Want bij omleidingen houden we uiteraard niet enkel rekening met het autoverkeer, maar eveneens met de zwakke weggebruikers.”

Ondertussen vlotten de werken in de Jan Mahieustraat goed. “Om eens een voorbeeld te geven. Daar hebben we altijd gezorgd dat de handelaars zo goed mogelijk bereikbaar waren, bijvoorbeeld door het voetpad aan de ene kant van de straat pas uit te breken, als je aan de andere kant opnieuw kon wandelen. Tegen de Batjes zal die straat in een nieuw kleedje steken.”

En is de bereikbaarheidsambtenaar dan niet vaak de kop van Jut voor de mensen die hun frustraties willen fulmineren? “Dat valt goed mee. Ook al omdat we proactief handelen en zo problemen te voorkomen. Het is een boeiende job. Ik heb ondertussen heel wat volk leren kennen. Zo gingen we onze oudste dochter inschrijven voor het middelbaar onderwijs en kende ik de mensen van de VMS natuurlijk al.” (lacht).