De Rode Lopers organiseren tweede Santa Run

Traditioneel vindt op 28 december in Roeselare de loopwedstrijd Santa Run plaats. Het stadscentrum wordt dan ’s avonds overspoeld door lopers, vooral verkleed als kerstman. Vorig jaar mochten De Rode Lopers bij de eerste uitgave al meteen zo’n 1.000 lopers verwelkomen over de twee afstanden, nu rekenen ze op minstens hetzelfde aantal deelnemers.

Maar wie zijn De Rode Lopers eigenlijk? “In 2008 is onze vereniging opgericht door enkele sportievelingen die de Europarun liepen tussen Parijs en Amsterdam”, opent woordvoerder Dirk Lombaert. “Stelselmatig is ons aantal bestuursleden en vrijwilligers met de jaren gegroeid. Dat komt ook omdat we alsmaar meer activiteiten gaan doen. Naast de bekende Santa Run organiseren we ook de Lentelooptrail, een kaas- en wijnavond en een western BBQ én verhuren we onze slaapoplegger, maar wellicht zijn we het meest bekend voor onze tijdsopnames op vele regionale loopwedstrijden. De opbrengsten en vele giften gaan telkens naar dezelfde drie goede doelen: Kloen, Kikafobee en OKA. Dat zijn drie verenigingen die zich inzetten voor kankerpatiënten, hoofdzakelijk kinderen dan.”

Tof concept

En hoe zijn jullie dan bij de organisatie van de Santa Run gekomen, want vroeger was die toch in handen van de Broederschool? “Bij deze mensen hebben we altijd de tijdsregistraties gedaan. Zo’n twee jaar geleden vroegen ze ons of we deze loopwedstrijd wilden overnemen. Eigenlijk hebben we niet zo lang getwijfeld om ‘ja’ te zeggen. Het is een tof concept dat voor sfeer en beleving zorgt in het stadscentrum tijdens de kerstperiode”, gaat Dirk Lombaert voort.

De start en aankomst van de Santa Run is opnieuw op TRAX aan de Traxweg 1. De lopers die de 3,5 kilometer afwerken starten op donderdag 28 december om 19 uur, de deelnemers aan de 10 kilometer een halfuurtje later. Wie tijdig inschrijft krijgt opnieuw een mooie goodiebag. Vanaf zaterdag 25 november kan dat op www.derodelopers.be en de link blijft openstaan tot 28 december om 12 uur. De rugnummers zullen weer afgehaald kunnen worden bij Aveve. (SBR)