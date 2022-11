De Rode Lopers nemen organisatie Santa Run in handen, start en aankomst op Trax

Nadat corona de voorbije jaren roet in het eten gooide, kan de sfeervolle Santa Run in Roeselare op woensdag 28 december eindelijk opnieuw plaatsvinden. De organisatie is vanaf dit jaar in handen van De Rode Lopers en Trax vormt het epicentrum van het gebeuren.

Even leek het erop dat de Santa Run van de loopkalender zou verdwijnen, maar dat was buiten De Rode Lopers gerekend. Onder aanvoering van Patrick Lust namen zij de organisatie over van de Broederschool. “Met De Rode Lopers waren we de voorbije jaren al verbonden aan de Santa Run, doordat wij instonden voor de tijdsregistratie tijdens deze kerstrun. Toen drijvende krachten Filip Dekiere, die ook lid is van onze vereniging, en Vincent Desmet, leerkracht in de Broederschool, lieten weten dat de toekomst van de Santa Run aan een zijden draadje hing, hebben we snel beslist om de organisatie op ons te nemen. We konden deze prachtige loopwedstrijd doorheen het sfeervol versierde centrum van Roeselare toch niet verloren laten gaan?”

Trax

De Rode Lopers besloten met de Santa Run uit te wijken naar Trax. “Die locatie is veel beter. We zitten zo vlakbij het stadscentrum, er is parking vlakbij onder het station en alles is er overdekt. We installeren er enkele kerstkraampjes en zorgen voor randanimatie. Er zullen zelfs doedelzakspelers van de partij zijn. We willen dezelfde sfeer zoals vroeger creëren!”

Het parcours moest uiteraard ook wat gewijzigd worden. “Vanuit Trax gaan we richting het stadscentrum, waarbij eerst nog een lusje via de Weverijstraat en Kleine Bassin gelopen wordt. Daar lopen we dan over het brugje om dan via de Moermanparking het gezellige centrum in te duiken. Daar zitten we dan grotendeels weer op het oude parcours, om dan via het station weer richting Trax te trekken.”

Samenwerking met Radio 2

Er is die dag normaal gezien ook een samenwerking met Radio 2. “De lopers kunnen zich verkleden in hun favoriete muziekgroep en de best verklede lopers kunnen in de prijzen vallen. Een leuk extraatje.”

Deelname kost 10 euro voor de 10 km en 8 euro voor de 3,5 km. Er is voor iedereen een leuke goodie bag voorzien. De rugnummers kunnen op zaterdag 24 december afgehaald worden in Aveve, waar ook nog een geschenkje ligt te wachten.

Info en inschrijven via www.santarunroeselare.be.