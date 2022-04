De Reus gaat op tournee. Eerste stop: de markt in Eeklo

Een grote dag vandaag, voor de bekende naakte cycloop die begin dit jaar werd geveild. Deze namiddag vond namelijk de blijde intrede van de reus plaats op het marktplein van Eeklo. Daar zal hij het komende weekend dienst doen als mascotte van de avondmarkt.

“Ik vind het echt fantastisch om te zien, magnifiek toch”, glundert Michiel Steenbeke, zaakvoerder van Adrem Keukens. “Voorbijgangers houden voortdurend halt om hem te fotograferen. Ik heb nog geen seconde spijt van de aankoop. De reus wordt echt ons uitgangsbord. Dovy heeft Donald Muylle, wij hebben de Reus.”

Om zijn onthulling te vieren heeft het team van Adrem Keukens in samenwerking met Confiserie Geldof ‘reuzekes’ laten maken, als speels alternatief voor de traditionele Cuberdons (of neuzekes).

Kostelijke organisatie

Een vaste stek krijgt ‘Eenoog’ uit Waregem niet. Na dit weekend verhuist hij mee naar Batibouw, tot eind mei. Daarna gaat zijn ‘tournee’ verder naar de Ronde van Frankrijk, dan weer naar België voor het Bis, bouw- & interieursalon. Al die verplaatsingen vergt wel wat logistiek denkwerk. (lees verder onder de foto)

© Adrem Keukens

“We hebben telkens een tankwagen nodig, een hoogtewerker, oplegger… noem maar op. Het is een hele organisatie, ook best kostelijk natuurlijk. Daarom ben ik nu een Duvelke aan het drinken, om te stress weg te spoelen”, lacht Michiel. “We gaan wel eens moeten nadenken hoe we dat naar de toekomst toe (kosten) efficiënter kunnen regelen.”