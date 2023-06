De reünie van de Jabbeekse reuzen in Stalhille: “Elke deelgemeente heeft eigen reus”

Dankzij vader Omer en zoon Norbert Demonie kent Jabbeke zes reuzen. Naar aanleiding van 55 jaar reuzen in Jabbeke komen deze voor het eerst allen samen in Stalhille tijdens een optocht. Daarnaast is er ook een aperitiefconcert en een tentoonstelling over de historiek van de reuzen.

Het wordt op zaterdag 1 en zondag 2 juli een reuzeweekend in Stalhille in het kader van Vlaanderen Feest. Reuzenbouwer Norbert Demonie brengt voor het eerst alle zes zijn Jabbeekse reuzen bijeen. 55 jaar geleden maakte De Vlaamse Kring de reus Nele. Deze krachtige vrouw werd door de toenmalige burgemeester Hypoliet Maes erkend als de reus van Stahille. “Vier jaar later bouwde mijn vader de reus Lewie. Lewie was een bekende sjampetter in Jabbeke en werd in dat jaar 100 jaar. Hij was de eerste reus van Jabbeke”, schets Norbert Demonie het verhaal. “Een jaar later mocht ik mijn vader al helpen aan de bouw van reus Mance. Deze werd gebouwd om de stationswijk van Jabbeke opnieuw in de kijker te zetten. Ook hier werd teruggevallen op een volksfiguur, Mance was immers de uitbaatster van een café annex winkel in de Stationsstraat. In 1977, net na de fusie, werd er voor de deelgemeente Snellegem dan ook een reus gebouwd. Amedé, gebaseerd op de figuur van een weldoener uit het dorp. Daarna kwam voor Zerkegem de reus Sarco, een stoere Noorderling. En in 1990 werd door vrijwilligers van Varsenare de reus Fietje Kraaie gebouwd. In 2000 bouwde ik een reus Roger naar aanleiding van 25 jaar bijenmarkt, Roger was jaren de bezieler van deze vereniging. Zo kreeg elke deelgemeente, Jabbeke heeft er twee, zijn eigen reus.”

Bouw

Een reus bouwen is niet zo evident. “Je begint met het geraamte, dat stevig, maar tegelijkertijd ook zo licht mogelijk moet zijn. Je komt daarbij toch al vlug uit op 35 kilogram. Daarna wordt het hoofd gesculpteerd, ik gebruik hiervoor piepschuim. Anderen gebruiken soms polyester. En dan is er de kledij. Ook heel wat werk, want van kledij voor een drie meter hoge persoon kan je geen patroon uittekenen. In die kledij komt dan een discreet kijkgat. Het lopen in een reus is vooral een kwestie van evenwicht bewaren en op je hoede zijn voor obstakels. Daarom lopen er altijd één of twee begeleiders naast een reus.” Ook voor andere steden maakte Norbert reuzen. Er is een samenwerking met Sluis, waar hij al drie reuzen maakte. Maar ook Arnoldus, de reus van Oudenburg, werd door hem gemaakt. Een aantal van deze reuzen zal ook te zien zijn op de optocht. 55 jaar reuzen wordt gevierd met een overzichtstentoonstelling in zaal Swaenenburg in Stalhille op zaterdag 1 juli in de namiddag en op zondag 2 juli van 10.30 tot 19 uur. Op zondag 2 juli is er een lezing van Jo Berten, gevolgd door een aperitiefconcert van de koninklijke harmonie Sint-Cecilia. Om 14.30 uur trekken de reuzen dan gezamenlijk door het dorp. (PA)