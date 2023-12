De provincie verkoopt het starterscentrum ‘t Werkpand Wervik: “Leegstand door weinig interesse van huurders”

Wegens te weinig interesse van huurders gaat de provincie het starterscentrum in de Bootweg in Wervik verkopen. De verkoop staat op de agenda van de provincieraad komende donderdag. Het starterscentrum ’t Werkpand Wervik ging open in 2011. De minimale verkoopprijs werd door vastgoedtransacties geschat op 598.500 euro. Het starterscentrum ligt vlak naast de firma Noyez Snacks.

Het pand was destijds eigendom van het bedrijf Punch, destijds met hoofdzetel in Ieper. De provincie kocht het bedrijfsgebouw met kantoren, atelier, magazijn en parking begin juli 2009. De provincie trok voor de verbouwingswerken ongeveer 230.000 euro uit. De officiële opening vond plaats in 2011.

De begeleiding van de starters gebeurde in samenwerking met het private bedrijvencentrum in Wevelgem dat toen al heel wat expertise had. Als bijdrage in de administratieve en logistieke ondersteuning betaalde de stad in het begin zo’n 18.300 euro per jaar of 1 euro per inwoner.

Weinig interesse van huurders

Via de gebruiksovereenkomst tussen de provincie en de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) werd het gebouw steeds in gebruik gegeven aan de POM. “Er is echter weinig interesse van huurders die tot de doelgroep van de POM behoren waardoor dit pand grotendeels leeg staat”, zegt gedeputeerde Bart Naeyaert. “De POM is daarom vragende partij om dit pand te vervreemden en bijgevolg uit de gebruiksovereenkomst te halen.”

Starters bleven er drie tot maximum vijf jaar, in afwachting van een vaste locatie. Het gebouw zal door Vastgoedtransacties via een openbare verkoopprocedure te koop aangeboden worden. De bekendmaking van deze verkoop zal gebeuren op de website van Vastgoedtransacties en zal het ook worden gepubliceerd op Immoweb. Bijkomend zal de ruime adressenlijst van Vastgoedtansacties op de hoogte gebracht worden van deze verkoop.

Kandidaat-kopers zullen via een biedingsformulier een bod moeten uitbrengen en daarna vindt er nog een mondelinge zitting plaats om op te bieden.